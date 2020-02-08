Тюмень, 8 февраля, 2020, 18:17 — ИА Регнум. Жители Югры под эгидой акции #своихнебросаем передали кедровые орешки, особый чай и шоколад с сибирскими дикоросами эвакуированным из Китая, которые размещены в тюменском центре «Градостроитель». Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса Посты в социальных сетях

Акция состоялась 8 февраля. Жители Ханты-Мансийского округа приехали лично в центр «Градостроитель», чтобы передать гостинцы 144 приехавшим в Западную Сибирь из Китая.

«Люди, которые сегодня находятся на карантине, оторваны от дома по ряду обстоятельств. Мы решили подарить им частичку своего тепла», — рассказал председатель АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» Эдуард Логинов из Сургута.

Отметим, что после получения сладостей из ХМАО эвакуированные поделились в социальных сетях фотографиями югорских подарков с благодарностями в адрес сибиряков.