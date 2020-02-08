Индия, 8 февраля, 2020, 16:44 — ИА Регнум. На северо-западе Индии в результате взрыва фейерверков погибли более 10 человек. Об этом 8 февраля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источник в полиции.

Фейерверк

ЧП произошло во время религиозного шествия в округе Тарн-Таран.

«Более десятка человек погибли и еще несколько получили ранения в результате взрыва фейерверков во время религиозного шествия в штате Пенджаб в субботу», — сообщили в полиции.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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