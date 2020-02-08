Тобольск, Тюменская область, 8 февраля, 2020, 13:58 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске прошло торжественное вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 г.г.» бывшим узникам концлагерей, участникам военных действий и трудового тыла. Ветеранам устроили торжественный приём с чаепитием, вручили памятные подарки и букеты цветов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Пресс-служба горадминистрации Тобольска В Тобольске чествовали ветеранов

Герои Великой Отечественной войны поделились своими воспоминаниями и высказали пожелания представителям местной и региональной власти, которые вручали медали. Для гостей выступил ансамбль «Контрасты» Центра искусств и культуры Тобольска.

Ветеранам сообщили о мероприятиях, которые готовятся к празднованию 75-летнего юбилея Победы. В частности, будет создана «Стена памяти», готовится массовый танец «Рио Рита — радость Победы», велопарад, просветительские уроки для школьников и многое другое.