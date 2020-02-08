Санкт-Петербург, 8 февраля, 2020, 13:32 — ИА Регнум. В субботу, 8 февраля в Санкт-Петербурге открылся региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для участников из Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Конкурс управленцев «Лидеры России»

В церемонии открытия полуфинала в СЗФО приняли участие: полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан; губернатор Санкт-Петербурга, наставник конкурса «Лидеры России» Александр Беглов; председатель Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Валерий Фадеев, заместитель председателя Правительства Архангельской области по проектной деятельности Виктор Иконников и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Дарья Драй ИА REGNUM Региональный полуфинал конкурса «Лидеры России»

«Два первых года существования проекта сформировалась целая плеяда руководителей, для которых конкурс уже стал удачным этапом. Хочу обратиться ко всем руководителям регионов Северо-запада — отнеситесь внимательно к участникам сегодняшнего полуфинала конкурса «Лидеры России» из своих субъектов. У многих есть толковые идеи, свои наработки, которые можно и нужно применять в решении приоритетных задач в социальной сфере и экономике. Этот потенциал необходимо использовать. Стать победителем конкурса непросто: нужно много и серьезно работать, прежде всего над собой. Конкурс — это соревнование, где каждый хочет победить. Но для всех, кто даже не выйдет в финал, это будет огромный опыт. Это возможность проверить свои силы, профессионализм и личные качества. Я желаю победы каждому из вас, победы в конкурсе и победы над собой. Желаю новых интересных встреч, личностного роста и новых достижений в вашей работе», — сказал на церемонии открытия полуфинала полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Гуцан на церемонии открытия регионального полуфинала конкурса «Лидеры России»

Поприветствовал участников полуфинала и губернатор Санкт-Петербурга, наставник конкурса «Лидеры России» Александр Беглов:«Дорогие Лидеры, вы сегодня участники полуфинала, и я вас с этим поздравляю! Вы одни из лучших, вам не безразлична наша страна, поэтому вы и принимаете участие в конкурсе «Лидеры России». У нас с вами есть очень хороший девиз: «Лидерами не рождаются, лидерами становятся». И я вам желаю реализовать этот шанс. Я очень рад, что в нашей стране есть такой конкурс как «Лидеры России». Он проводится по поручению Президента России и дает возможность испытать и проявить себя. Конкурс по-настоящему встряхнул молодежь. Городу нужны активные, неравнодушные ребята, которые продолжат строить нашу страну и наш город. Мы ждем тех, кто принимает участие в конкурсе — на государственную службу. Благодаря «Лидерам России» мы уже пополнили свой кадровый резерв. Сегодня победитель конкурса Юлия Аблец — председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Вы сегодня конкуренты, но вы и единомышленники. Вы единая команда нашей страны, вы наша надежда и наша уверенность в будущем. И мы уверены, что мы вместе с вами победим!».

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров рассказал, что всего в СЗФО на третий сезон конкурса поступило 29 350 заявок. По итогам контрольного тестирования, которое прошло 7 февраля, в полуфинал конкурса от СЗФО вышли 284 человека: 210 представителей Санкт-Петербурга, 17 участников от Калининградской области, Ленинградскую область представят 12 человек, Архангельскую область — 11 человек, Вологодскую — 8, по 6 участников от Республики Карелии и Псковской области, по 5 участников от Мурманской области и Республики Коми, 4 — от Новгородской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Конкурс управленцев «Лидеры России»

Ивона Павлак, гражданин Белоруссии Дмитрий Ревзин и Александр Стариков из Латвии». «Почти при 30 тысячах заявок из Северо-Западного федерального округа конкурс на место в полуфинале составил более 100 человек. Добиться выхода в очный этап в итоге смогли 284 конкурсанта. Среди участников полуфинала 2 доктора и 37 кандидатов наук — это каждый седьмой участник испытаний. 113 человек — опытные управленцы, проработавшие на руководящих должностях минимум десять лет. Акционеров и собственников 44 человека, директоров — 36. И при этом достаточно и представителей малого бизнеса, и выходцев из науки и образования. Состав очень разнообразный и, уверен, способен обеспечить синергию, — отметил Алексей Комиссаров, — Со второго сезона мы дали возможность участия в конкурсе не только россиянам, но и иностранным гражданам. И мы рады, что в полуфинал в СЗФО вышли конкурсантка из Польши, гражданин Белоруссиииз Латвии».

Член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Валерий Фадеев обратился к участникам с напутствием и отметил важность предлагаемых Президентом России поправок в Конституцию: «Сегодня важнейшая задача, как сказано в Конституции — добиться того, чтобы каждый гражданин нашей страны имел возможность достичь достойной жизни. Это много разных аспектов: это не только материальное благосостояние, это развитие, это возможность получить для молодежи качественное образование, это карьерная траектория. Надо добиться того, чтобы была длительная перспектива, чтобы несколько поколений жили спокойно, достойно и могли развивать свою страну — эта задача сейчас самая главная. Об этом говорил Президент, на это направлены предполагаемые изменения в Конституцию, на это направлены изменения в Правительстве, на это направлен наш конкурс — «Лидеры России». Второй важнейший аспект — это неравенство, он связан с первым. Эта достойная жизнь должна быть везде — чтобы были сравнимые зарплаты, образование. Уровень неравенства избыточный и надо его преодолевать. Для этого нужно развивать производительные силы, нужны фабрики, заводы, надо восстанавливать производственные цепочки. Нужно создать тысячи предприятий, только в одной аграрной сфере, и это ваша задача. Предприятия, рабочие места, заработные платы — та самая достойная жизнь, не обязательно в Москве или Петербурге. Вот, собственно, как я вижу нашу с вами задачу и задачу молодого поколения — возможность достойной жизни для каждого гражданина страны в любом месте, где бы он ни жил! Желаю вам об этом помнить. Надо любить свой народ, это очень важно для вас — управленцев».

Дарья Драй ИА REGNUM Валерий Фадеев

Заместитель председателя Правительства Архангельской области по проектной деятельности, полуфиналист конкурса «Лидеры России» 2017−2018 Виктор Иконников рассказал, что до начала церемонии открытия конкурса он провел встречу с полуфиналистами из Архангельской области и пожелал всем конкурсантам успехов: «Дорогие друзья, уважаемые организаторы, участники, примите самые теплые поздравления от нашей северной, поморской земли, от нашего губернатора, правительства Архангельской области. Я сам был участником в первой волне — полуфиналистом. Действительно очень приятно, что этот уникальный проект стремительно развивается: конкурс становится более цифровым, более динамичным. Даже то, что вы подали заявку на участие в конкурсе — это уже большой шаг, вы уже большие молодцы. Мы договорились с полуфиналистами от Архангельской области, что их потенциал обязательно будем задействовать. По возвращению в Архангельск мы с ними соберемся, и посмотрим, как они могут поучаствовать в реализации национальных целей, которые обозначил Президент, в реализации региональных проектов. Ваш потенциал нам точно пригодится. Не важно, при этом, вы будете работать на государственной службе или реализовывать проекты на своих предприятиях: привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, повышать производительность труда. Все это будет вклад в те большие задачи, которые перед нами стоят. Не надо волноваться, впереди два очень интересных дня, очень много испытаний, совершенно разных. Обратите внимание на то, что вы сегодня единая команда, на те контакты, которые вы сегодня получите. Всем успехов, удачи! Я уверен, что у вас все сегодня получится!».

Основные дни полуфинала — 8 и 9 февраля. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 9 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СЗФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

Дарья Драй ИА REGNUM Ирина Потехина, Валерий Фадеев и Александр Гуцан

Дарья Драй ИА REGNUM Пресс-подход Александра Беглова

Дарья Драй ИА REGNUM Участники конкурса «Лидеры России»