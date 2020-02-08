Тюмень, 8 февраля, 2020, 13:25 — ИА Регнум. В Тюмени до сих пор не утихает ажиотаж на одноразовые маски, который связан с сезонным подъёмом ОРВИ и гриппа. И как следствие, наблюдается завышение стоимости масок в некоторых аптеках, сообщает руководитель тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России» Владимир Сбитнев.

Штаб Молодой гвардии Единой России» в Тюмени Такими наклейками в Тюмени клеймят аптеки, в которых спекулируют масками

«Молодогвардейцы» проверили 30 частных аптек в пяти районах Тюмени. ⠀

«До массового ажиотажа средняя цена за маску составляла 5 рублей. Некоторые аптеки решили увеличить стоимость в 3−4 раза. Двери этих заведений теперь украшены стикерами «Здесь наживаются на людях», — пояснил Владимир Сбитнев.

Максимальная зафиксированная цена за время мониторинга составила 60 рублей за пачку из трёх масок. Информация о тюменских аптеках, завысивших цены на предмет первой необходимости, направлена в Федеральную антимонопольную службу.

Напомним, из-за превышенного эпидпорога по острым респираторным заболеваниям и гриппу тюменские школы закрыты на карантин. Ранее наблюдалось отсутствие масок в аптеках. На текущей неделе в Тюмень прибыла крупная, 700-тысячная партия масок. Сейчас приходится бороться не с их дефицитом, а со спекулянтами. «Молодогвардейцы» бросили клич в социальных сетях, чтобы тюменцы называли адреса аптек. где стоимость одной маски превышает 10 рублей. Жители города откликнулись и высылают чеки из аптек, где маски продают уже за 75 рублей за три штуки.