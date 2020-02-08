Вашингтон, 8 февраля, 2020, 11:51 — ИА Регнум. Космические аппараты, которые принадлежат России и проводят свои маневры рядом со спутниками стран Запада, являются для последних угрозой. Об этом 8 февраля рассказал газете Washington Examiner верховный главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.

U.S. Department of Defense Уничтожение спутника

По данным генерала, в недавнем времени оборонное ведомство России вывело в космос спутник, и последний перешёл на одну орбиту с американским разведывательным спутником, после чего какое-то время следовал за ним.

«До этого момента космос все считали безопасной зоной, однако это больше не так», — подчеркнул генерал НАТО.

Также он указал, что в Североатлантическом альянсе могут предположить огромное количество «разных способов и видов» космической агрессии, и считают всё это угрозой для своих союзников.

При этом генерал отметил, что страны Запада должны будут самостоятельным образом обеспечивать свою космическую безопасность, так как у НАТО «не будет объектов в космосе, и альянс не станет нести ответственность за принятие конкретных мер по защите тех или иных национальных космических объектов».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января с борта Международной космической станции (МКС) в космос был выведен технологический спутник STPSat-4, который будет использоваться для нужд ВВС США.