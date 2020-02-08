Ярославль, 8 февраля, 2020, 09:32 — ИА Регнум. В Ярославле снизился уровень воды в Волге. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Снижение уровня особенно заметно на Волжской набережной, где вода в результате зимнего паводка затопила нижний ярус.

Волжская набережная

Ночью на поверхности образовался лед, который сейчас оседает. Снижение составило около 30 сантиметров. В связи с этим выход на лед сейчас опасен. Одновременно на Волге в самом Ярославле образовались ледяные торосы.