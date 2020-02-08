Вашингтон, 8 февраля, 2020, 09:35 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа предложит Конгрессу США в два раза увеличить расходы на исследования и разработки в области искусственного интеллекта в бюджете на 2021 год. 8 февраля об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Цитата из к/ф «Космическая одиссея 2001 года». Реж. Стэнли Кубрик. 1968. США — Великобритания Искусственный интеллект

По данным издания, администрация Трампа предложит Конгрессу США к 2022 году повысить расходы на разработки в сфере искусственного интеллекта с $973 млн до почти $2 млрд. Также в Белом доме предложат существенно повысить планируемые расходы на квантовые информационные технологии, нарастив их до $869 в течение двух лет.

Советник президента США Майкл Крациос отказался официально подтвердить эти данные, но заявил, что предлагаемый бюджет «обеспечит лидерство в таких критических сферах, как искусственный интеллект и квантовые технологии, потому что от этого зависит экономическая мощь и национальная безопасность США».

Ожидается, что администрация президента США внесёт бюджетное предложение в Конгресс 10 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе правительство США запретило экспорт программного обеспечения для геолокации и определения целей на базе технологий искусственного интеллекта, которое может использоваться для военных беспилотников.