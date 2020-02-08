Москва, 8 февраля, 2020, 09:26 — ИА Регнум. Самая морозная ночь с начала зимы зафиксирована метеорологами в Москве. Об этом 8 февраля сообщили журналистам в метеобюро города.

Холод

К 06:00 мск 8 февраля на опорной метеостанции Москвы, расположенной в районе ВДНХ, зарегистрировано понижение температуры воздуха до — 13,3 градуса, что является рекордом низкой температуры в городе с начала текущей зимы.

Предыдущий температурный минимум с начала зимы был зафиксирован в ночь на 7 февраля и составил — 9,6 градуса.

Отмечается, что самый холодный день 8 февраля за всю историю метеонаблюдений был в 1929 году. Тогда в Москве наблюдался мороз — 33,8 градуса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днём 8 февраля в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура воздуха составит −7…−5 градусов.