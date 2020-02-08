Вашингтон, 8 февраля, 2020, 07:50 — ИА Регнум. Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер в интервью польскому журналисту Марчину Маковскому прокомментировала ряд важных тем. Так, отвечая на вопрос, было ли покушение на иранского генерала Сулеймани согласовано с американскими союзниками, пани посол заявила:

Личный архив Марчина Маковского

«Польша была, определенно, знакома с нашими планами. Я знаю это потому, что сама представила польским властям брифинг об Иране и необходимости реакции на агрессивную политику этого государства, например, в Ормузском проливе. Варшава никогда не будет исключена из оборота такого рода информации, уверяю вас».

«Вы должны понимать, что сегодня вы признаны в Вашингтоне, возможно, самым важным союзником во всей Европе, — продолжила Мосбахер. — Конечно, есть Великобритания, Германия и Франция, но Польша уже на одном уровне с ними. Это восточный фланг НАТО, и мы знаем, что с этим связано. Стоит задуматься, почему вдруг мир заинтересовался вашей страной? Почему Меркель приезжает сюда, Макрон.

Потому что вы больше не в списке резервистов. Вы начинаете играть и становиться геополитически значимыми. Польша является буфером между Западной Европой и растущим влиянием России — но также и Китая. Если они потерпят неудачу здесь, у них будут проблемы с экспансией. Вот почему мы должны действовать сообща: наши цели и безопасность являются общими в этом вопросе».