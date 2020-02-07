Мурманск, 7 февраля, 2020, 22:09 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области поздравил со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ерошина и вручил ему медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», памятный адрес и подарок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Gov-murman.ru Алексей Ерошин

«Вы для нас легенда, герой и пример. Желаю Вам также крепко держаться!» — поздравил юбиляра Андрей Чибис.

Алексей Иванович Ерошин — действующий кавалер ордена Александра Невского, двукратный кавалер ордена Красного Знамени, награжден орденами Великой Отечественной войны I и II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга». Прошел Великую Отечественную войну, войну с Японией. Дважды был ранен. Сегодня Алексей Иванович — почетный член Совета ветеранов отдела внутренних дел и внутренних войск Мурманской области, а также член Совета ветеранов Мурманской региональной общественной организации ветеранов войск национальной гвардии и войск правопорядка. За чашкой чая Алексей Иванович рассказал губернатору о своих боевых орденах и о значении надписи «Мы еще вернемся» на своем фотопортрете военного времени.

«В 41-м самые тяжелые времена были. Отходили. В деревнях, селах и городах старики, женщины, дети смотрели, как мы отходим, и говорили: «Почему вы отступаете?». Что нам было сказать? Мы отступали и говорили: «Мы еще вернемся!». И эти слова дарили надежду», — поделился воспоминаниями Алексей Иванович.

Поднимая «фронтовые сто грамм», юбиляр пожелал всем долгих лет жизни: «Желаю дожить до ста лет, а потом подумать». В свой день рождения Алексей Иванович Ерошин принимал поздравления от командования Северного флота, администрации Североморска, представителей общественных организаций — юбиляра посетили несколько десятков гостей.

Позже губернатор поделился своими впечатлениями о встрече в соцсетях: