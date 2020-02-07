Ярославль, 7 февраля, 2020, 20:58 — ИА Регнум. В паводке, подтопившем Ярославль, может быть виновата Российская академия наук. Об этом написал в социальных сетях депутат муниципалитета Ярославля от КПРФ Сергей Зубов.

Затопление в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, паводок спровоцировали ледовые заторы на Волге ниже Ярославля. Депутат решил внимательно изучить проблему.

«Все ругают областные и городские власти и МЧС, обвиняя в бездействии и допущении паводка. Но если посмотреть в глубь проблемы, то станет понятно, что в сложившейся ситуации виноваты совершенно другие лица и структуры. Более того, есть опасения, что от подобных, а может и ещё более серьёзных паводков наша область не застрахована. В теч ение нескольких последних лет в системе мониторинга за уровнем воды в реках нашей области произошли изменения. Если раньше им занимался наш местный Росгидромет, то теперь, насколько мне известно, функции ушли к Академии наук. Именно она выиграла аукцион на проведение мониторинга и выдачу нормативных параметров сброса воды на Рыбинской ГЭС», — написал депутат муниципалитета Ярославля Сергей Зубов.

По мнению депутата, особенности ледостава этой зимой должны были привести к выводам о снижении сбросов воды на Рыбинской ГЭС. Но Росводресурсы, которые регулируют уровень сбросов, таких предупреждений не получили.

«Откорректированные нормы на ГЭС не поступалио. В итоге несколько раз сходивший лёд, посыпанный обильно снегом, подталкиваемый водными массами, образовал два затора в более узких участках русла Волги. По каким причинам не были учтены особенности ледостава на Волге этой зимой, непонятно. Может потому, что Академия наук слишком далеко от Ярославля и не знает, что происходит на Волге в действительности?» — написал Сергей Зубов.

Сергей Зубов не пояснил, откуда у него столь глубокое знание проблемы. Вопрос о необходимости более точных прогнозов ранее ставила в своем сообщении о ситуации и компания «РусГидро».