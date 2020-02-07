Обнинск, Калужская область, 7 февраля, 2020, 19:49 — ИА Регнум. Результаты мониторинга эффективности деятельности вузов Калужской области в 2019 году и пути дальнейшего развития высшей школы были рассмотрены 7 февраля в Обнинске на встрече совета ректоров вузов. Согласно мониторингу Министерства науки и высшего образования РФ, все 11 вузов области являются эффективными. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания.

Фото Александра Ульяненко. Пресс-служба правительства Калужской области. На заседании совета ректоров вузов.

В 2019—2020 учебном году в вузах области обучаются 19 604 человека. Из них 10 658 человек — по очной форме (54%), 952 человека — по очно-заочной (5%) и 7994 человека — по заочной форме обучения (41%). На бюджетных местах обучаются 8167 человек (42%), 11 437 студентов (58%) — на договорных условиях. В вузах работают более тысячи преподавателей, из них 86 имеет ученую степень доктора наук, 544 — кандидата наук.

На совете также шла речь о применении методики Минобрнауки России распределения контрольных цифр приёма на территории области. Ректоры ведущих вузов области внесли ряд предложений по организации целевого приема, контрактной подготовки специалистов. В вузах области стало больше специальностей, востребованных на региональном рынке труда. В их числе — лечебное дело, медицинская физика, информационные системы и технологии, биомедицинская инженерия, мехатроника, робототехника и другие. Важным направлением является привлечения студентов из других областей.