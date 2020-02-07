Севастополь, 7 февраля, 2020, 17:36 — ИА Регнум. В севастопольском Инкермане установили мусорные баки к памятному знаку защитнику Севастополя и Одессы. Об этом в соцсетях 6 февраля сообщили местные жители.

Фото: Андрей Сидоров Памятный знак рядом с помойкой

Улица и памятный знак, на которой он установлен, названы в честь командира эскадрильи 32-го полка ВВС Черноморского флота майора Арсения Шубикова.

«Близится 75-я годовщина Великой Победы, город готовится к 9 мая. А вот как дань памяти отдаётся в наши будни», — пишут жители Инкермана.

По их словам, баки передвинули рабочие, выполняющие ремонт тротуара.

«Как-то своеобразно в Крыму понимают подготовку к юбилею великой Победы. В Севастополе решил не отставать от Керчи и на скандал с «батонами под шубой» ответил мусорными баками к памятнику герою обороны в Инкермане», — негодуют в соцсетях крымчане.

Фото: Андрей Сидоров Памятный знак рядом с помойкой

Как сообщало ИА REGNUM, ранее скандалом окончилось поздравление главы керченского городского совета Маи Хужиной, её зама Ларисы Щербулы и других чиновниц ветеранов с годовщиной снятия блокады Ленинграда. Чиновницы пришли в гости к пенсионерам в роскошных шубах с «символическим хлебом» и медалями. Глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал их отставки со всех постов. Хужина отказалась уходить по собственному желанию, заявив, что не чувствует за собой никакой вины. Городские депутаты освободили их от руководства горсоветом, однако женщины сохранили депутатские мандаты и членство в «Единой России».

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