Ульяновск, 7 февраля, 2020, 16:10 — ИА Регнум. В Ульяновске планируют поставить два памятник. Один будет посвящён строителям Президентского моста, другой — юнгам. Эскизные проекты были обсуждены на городском градостроительном совете, сообщается на сайте администрации областного центра.

Ulmeria.ru Эскизный проект монумента

На заседании был поддержан проект бронзового монумента по увековечиванию памяти участников строительства мостового перехода через Волгу. Его планируется установить при подъезде к Президентскому мосту со стороны правобережной части города.

Автором эскизного проекта является скульптор, член регионального отделения Союза художников России Олег Клюев, который отметил, что композиция строится «на сочетании двух форм»: четырехметровой фигуры мостостроителя «на фоне горизонтальной стелы — имитации элемента мостового перехода»:

«Всем своим движением в сторону моста мы как бы говорим: «Смотрите и принимайте нашу работу».

Отметим, что первая очередь Президентского моста через Волгу была открыта в 2009 году. Он соединил правобережную и левобережную части города Ульяновска и Ульяновской области. Длина непосредственно моста превышает 5,8 тыс. метров, мостового перехода — 12,9 тыс. метров. Власти отмечают, что в настоящее время новый мост через Волгу является одним из стратегических транспортных узлов.

Также на градостроительном совете утверждено место установки памятника юнгам Северного флота — это будет парк имени Александра Матросова, откуда ребята отправлялись на фронт. Всего из Ульяновской области на Северный флот ушли юнгами 175 ребят, из них 70 погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее писатель Нина Дубовик обратилась к губернатору Сергею Морозову с предложением увековечить память молодых ульяновцев, которые в годы Великой Отечественной войны служили юнгами на боевых кораблях и судах обеспечения Северного флота.