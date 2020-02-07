Ярославль, 7 февраля, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Длина ледяных заторов на Волге под Ярославлем составляет 30−35 километров. Об этом говорится в сообщении Росводресурсов по итогам Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

Ледовые заторы на Волге

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заторы стали причиной паводка, который подтапливает Ярославль и окрестности. Но взрывать их или разбивать иными средствами специалисты считают нецелесообразным.

«Применение механических мер воздействия на лед не рекомендуется, также как и резкие изменения в регулировании водоемов», — говорится в сообщении Росводресурсов.

В ведомстве говорят, что услышали опасения регионов и будут думать, как стабилизировать ситуацию. Пока что прогноз неблагоприятный.

«В течение ближайших двух суток, по прогнозам Росгидромета, температура достигнет низких отрицательных значений, что может помешать стабилизации ситуации. По мнению специалистов, в начале следующей недели температура повысится, что будет способствовать благополучному прохождению паводка», — говорится в сообщении Росводресурсов.

Стоит отметить, что ледовые торосы продолжают нарастать, в том числе и в самом Ярославле.