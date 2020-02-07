Вашингтон, 7 февраля, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Американская компания Ford выпустила рестайлинговый суперкар GT, сделав его более производительным. Об этом сообщается на сайте Autoblog.

Autoblog Ford GT 2020

Благодаря новому двигателю V6 3.5 EcoBoost мощность автомобиля возросла с 656 до 669 лошадиных сил. По словам автопроизводителя, это увеличение на 13 лошадиных сил происходит благодаря нескольким изменениям. Так, были поставлены новые поршни с охлаждением и более мощные катушки зажигания. Кроме того, была произведена калибровка двигателя, что привело к более расширению диапазона крутящего момента. Хотя в Ford еще не сообщили, а в чем именно заключается разница.

Охлаждение двигателя значительно улучшилось, поскольку американская компания разработала новые опорные воздуховоды, которые увеличивают поток воздуха на 50%. Интеркулеры также стали немного больше, чем раньше, что очень удобно для экстремального вождения.

Кроме того, компания вместо обычной окраски стала использовать углеродное волокно.

Ранее компания Ford представила новый внедорожник Troller TX4 для гонок по бездорожью.

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