Лондон, 7 февраля, 2020, 14:45 — ИА Регнум. Британская компания BAC представила финальную ограниченную версию спорткара Mono One. Об этом сообщается на официальном сайте автокомпании.

Bac-mono Mono One carbon black

Всего автопроизводитель собирается изготовить и продать три коллекционных экземпляра Mono One. Ими бренд подведёт черту под выпуском моделей первого поколения. А в марте текущего года будет представлено второе поколение автомобиля.

Называться автомобили будут: Iconic White, Carbon Black и Neon Red.

«После 10 мировых рекордов на гонках, десятков наград и нескольких революционных мировых достижений в автомобильной промышленности, BAC теперь готова представить миру новое поколение Mono на Женевском международном автосалоне 2020», — говорится в сообщении компании.

Сообщается, что все три экземпляра автомобиля Mono One имеют открытый кузов родстера, который изготовлен из углеволокна. Машины получили сверхлегкие колёсные диски и ряд шильдиков на кузове.

Ранее дилер Girardo & Co из Британии выставил на продажу коллекцию гоночных моделей Lancia общей стоимостью $7,5 млн (около 478,7 млн рублей).

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