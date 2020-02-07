Ярославль, 7 февраля, 2020, 14:19 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов призвал жителей Ярославля и СМИ не паниковать из-за паводка. Об этом Дмитрий Миронов написал в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Совещание по ситуации с паводком

«Да, уровень воды высокий. Но не достиг критической отметки. Принимаем все возможные меры, чтобы не допустить негативного развития ситуации. По итогам совещания рабочей группы КЧС с заместителем министра МЧС Виктором Яцуценко принято решение дополнительно уменьшить сбросы с Рыбинского гидроузла до полутора тысяч кубометров в сутки. На Нижегородском, наоборот, увеличить до 2800. Это, по общему мнению, поможет размыть ледовый затор на границе Ярославского и Некрасовского районов», — написал Дмитрий Миронов.

Для оценки ситуации власти проводят разведку с воздуха. По ее результатам будут приняты новые решения.

«В случае необходимости примем все меры для защиты населения и территорий. Действовать будем согласно планам по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. Организованы дополнительные гидрологические посты по контролю за уровнем воды. Сейчас замеры ведутся каждые три часа. Вводим графики круглосуточного дежурства ответственных руководителей. Прошу докладывать информацию полно и объективно! А жителей региона и СМИ прошу не поддаваться панике. Будем спокойно и конструктивно решать все вопросы», — написал Дмитрий Миронов.