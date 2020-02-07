Санкт-Петербург, 7 февраля, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Генеральный директор старейшей киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин заявил о своем уходе с занимаемой должности, на его место пришла Инесса Юрченко. Об этом сам Пичугин сообщил 7 февраля на своей странице в социальной сети.

Facebook.com Эдуард Пичугин (фото с лично страницы в соцсети)

Всё это время в Минкультуры и правительство страны отправлялись коллективные письма, большая часть из которых исходила от членов Союза кинематографистов Петербурга, которые выражали обеспокоенность сложившейся ситуацией и просили поторопиться с выбором нового руководящего лица.

В итоге в пятницу Эдуард Пичугин заявил о том, что он покидает пост генерального директора киностудии «Ленфильм».

"За спиной восемь лет напряженной работы и борьбы за сохранение и развитие киностудии. Наша команда пришла буквально на руины, но мы смогли выстоять, найти ресурсы, обновить студию, снять прекрасные фильмы, создать здесь уникальное культурное пространство. Сложно представить, в 2012 году на Ленфильме не было ни одной нормальной кинокамеры. Сейчас Ленфильм — современная киностудия способная создавать картины от идеи до выхода на экраны. В сложных условиях мы создали 16 фильмов, которые признаны на престижных кинофестивалях», — заявил Пичугин.

По его словам, финансовый кризис и обстоятельства внесли коррективы в первоначальные планы его команды: валютный скачок, заморозка вопроса с «Золотой коллекцией», сложности с финансированием от Фонда кино сделали «путь к успеху более долгим и трудным. Но мы выстояли, нас поддержал Президент», отметил Пичугин.

«Сегодня у меня на руках два важнейших для киностудии документа: поручения Президента России по оздоровлению Киностудии «Ленфильм». Вместе с председателем совета директоров Федором Бондарчуком нам удалось этого добиться. Передам эти документы Инессе Юрченко, которая сегодняшним распоряжением Росимущества назначена на мою должность, помогу ей войти в курс дела», — добавил он.

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Напомним, причиной смены руководства киностудии считаются финансовые проблемы, которые та испытывает уже многие годы. Нехватка средств и развал «Ленфильма» начался задолго до появления у руля Эдуарда Пичугина. На 2012 год сумма задолженности по счетам составляла 80 млн рублей, но с приходом Пичугина банк ВТБ выделил «Ленфильму» 1,53 млрд рублей на развитие под госгарантию и выполнение определенного бизнес-плана.

Однако погасить долг кинокомпания не смогла. В августе 2019 года председатель совета директоров студии Федор Бондарчук направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой дать студии субсидии для погашения долга. После чего было объявлено о возможной очередной реструктуризации долго и смены членов правления киностудии. В конце декабря 2019 года стало известно, что в феврале действующий руководитель киностудии будет снят, а обновленный совет директоров выберет нового кандидата, который будет предложен Росимуществу.