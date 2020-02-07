Ярославль, 7 февраля, 2020, 13:09 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области назвали зимнюю реконструкции дороги Климовское — Ананьино — Волково «плановыми работами». Как ранее сообщало ИА REGNUM, местные жители жалуются на то, что ремонт дороги затянулся и идет зимой, хотя сдать ее должны были по контрактам в сентябре-ноябре. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, работы должны завершить весной.

Ремонт дороги Климовское — Ананьино — Волково

«Подрядчик должен сдать объект в апреле. В случае нарушения подрядчиком технологии производства работ, заказчик будет применять штрафные санкции в полном объеме. Департамент дорожного хозяйства области заинтересован в качественном выполнении работ», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Получается, что асфальт на дороге придется укладывать зимой. Но власти говорят, что «на объекте ведутся плановые работы, допустимые в зимний период».

При этом часть работ, которая относилась к проекту «Безопасные и качественные автодороги», сдана.

«Три участка в районе пересечения с газо — нефтепроводами на автомобильной дороге Климовское — Ананьино — Волково в Ярославском муниципальном районе, общей протяженностью порядка 250 метров, были отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядной организацией АО «Ярдормост» работы выполнены в согласно проектно-сметной документации и в соответствии с календарным графиком производства работ. Объект сдан», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, контракт по БКАД был расторгнут по соглашению сторон, при этом объем работ был уменьшен почти в два раза. Власти говорят, что исключили ненужные работы.

«Откорректирована проектно-сметная документация в связи с тем, что участок дороги пересекают магистральные газопроводы, поэтому были исключены работы по устройству песчаного слоя и нижнего слоя из щебня. Возможность исключения данных работ были обоснованы дополнительными изысканиями, которые подтвердили несущую способность дорожной одежды», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Местным жителям остается только надеяться, что старая дорожная одежда выдержит, а уложенный зимой-весной асфальт окажется качественным и крепким.