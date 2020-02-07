Калуга, 7 февраля, 2020, 15:27 — ИА Регнум. Около 240 детей сможет принять новый калужский детский сад, который планируется построить в микрорайоне Дубрава. В дошкольном учреждении будут открыты четыре ясельные группы и восемь групп для детей от трёх до шести лет. Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации министерстве строительства и ЖКХ региона.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент) 1874

В настоящее время проект строительства детсада проходит подготовительные мероприятия. Непосредственно работа на объекте начнется во втором квартале 2020 года. По плану, детсад примет первых воспитанников в декабре.

«В регионе уделяется огромное значение строительству сооружений для детей. Все мы понимаем, что от того в каких условиях они будут расти во многом зависит и работоспособность родителей и комфорт в каждой семье и наше с вами будущее. В 2019 году было открыто восемь детских садов и в том числе — в Малоярославце, Козельске, Балабанове, Калуге и Обнинске», — сказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор Вирков.