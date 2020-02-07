Змеиногорск, Алтайский край, 7 февраля, 2020, 12:51 — ИА Регнум. Подрядчик, осуществляющий уборку снега в Змеиногорске, отказался предоставлять СМИ оперативную информацию о расчистке дорог. Как сообщает «Змеиногорский вестник» (ЗВ), дело в том, что руководитель подрядной организации Евгений Приходько «обиделся» на критику по снегоуборке.

Цитата с сайта газеты «Змеиногорский вестник» Заснеженный Змеиногорска

«Два дня мы пытаемся уточнить информацию по расчистке улиц города Змеиногорска. Но руководитель подрядной организации Евгений Приходько не идет на контакт и не информирует жителей (через СМИ и соц. сети), о ходе работ по расчистке улиц города, соблюдении (несоблюдении) графика и так далее. Но вчера он вышел все же на связь и сообщил, что пока информацию выдавать не будет, так как жители высказывают слишком много критических замечаний».

Редакция ЗВ уже известила, что оставляет за собой право произвести журналистское и общественное расследование.

Напомним, снег на дорогах в Алтайском крае стал причиной многочисленных нареканий в адрес властей всех уровней.