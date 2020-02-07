Ярославль, 7 февраля, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Ветеран ярославской журналистики и многократный депутат областной думы Александр Цветков призвал депутата Ярославской областной думы Якова Якушева отказаться от застройки площади Волкова. Об этом Цветков написал на своей странице в Facebook.

Площадь Волкова в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, площадь постепенно готовят к строительству там нового здания. Накануне мэрия издала распоряжение о подготовке к межеванию площади по предложению компании «Спектр-Холдинг», которую связывают с Яковом Якушевым. Александр Цветков много лет был коллегой Якушева по работе в региональном заксобрании, видимо, поэтому обратился к нему на «ты».

"Неужели не понимаешь, что уже переходишь черту и с помощью пришлых варягов становишься палачом Ярославля? Ты уже воздвиг при потворстве Волончунаса один «шедевр», изуродовав своим рестораном-«бункером» значительную часть Первомайского бульвара. Хватит, остановись, не противопоставляй себя жителям города. Пора бы уже понять, что не дано тебе делать что-то красивое в строительстве. Займись чем-нибудь другим. Оставь в покое любимую площадь ярославцев. Самое меньшее, что тебя в конце концов ждет, — их проклятие! Вспомни, что ты кроме всего прочего еще и депутат. Впрочем, в свете всего этого какой-ты теперь депутат?! Так, одно название без всякого смысла», — выразил свою оценку планов застройки площади Александр Цветков.

Несмотря на активную подготовку, власти отрицают какие-либо планы по строительству новых зданий на площади Волкова. Напомним, площадь входит в зону объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и достопримечательного места федерального значения «Исторический центр Ярославля».