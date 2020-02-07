Обнинск, Калужская область, 7 февраля, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Обнинским городским судом Калужской области за применение насилия в отношении представителя власти приговорён к году лишения свободы в колонии-поселении 69-летний гражданин США. Об этом 7 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Цитата и к/ф «Человек с бульвара Капуцинов» реж Алла Ильинична Сурикова. 1987. СССР Дикий запад

Судебным следствием было установлено, что 7 октября 2019 года у мужчины, находившимся в квартире знакомого, произошел конфликт с хозяйкой данной квартиры, которая об этом сообщила в полицию. По вызову прибыл участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городу Обнинску. На предложение предъявить документы гражданин США внезапно ударил полицейского кулаком в лицо.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Теперь гостю из США надлежит следовать к месту отбытия наказания под конвоем», — сказала Искрина Лепёхина.