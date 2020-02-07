Ярославль, 7 февраля, 2020, 12:08 — ИА Регнум. Приток воды в Рыбинское водохранилище этой зимой стал рекордным за всю историю существования Рыбинского гидроузла, превысив среднегодовые показатели в пять раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в филиале ПАО «РусГидро» — «Каскад Верхневолжских ГЭС».

Ледовые заторы

Погодные аномалии во многом спровоцировали ледовые заторы и паводок на Волге в районе Ярославля.

«Похожая ситуация наблюдалась в зимний период 2006—2007 годов, по всем гидрологическим характеристикам являвшимся аномальным. Среднесуточные температуры воздуха в декабре оставались положительными весь месяц, в январе превышали среднемноголетние значения. Осадки были в основном в виде дождя. Увлажненность почвы с осени была выше обычного, а глубина промерзания минимальной. Сегодня в бассейне верхневолжских водохранилищ наблюдается еще более высокая водность: приток воды в Угличское водохранилище в два раза превышает среднемноголетние значения, при этом с 5-го февраля открыты затворы водосливной плотины Иваньковской ГЭС, расположенной выше по течению. Приток в Рыбинское водохранилище в пять раз больше по сравнению со средними показателями. Это самые высокие значения для зимнего периода за всю историю эксплуатации станции», — сообщили в филиале ПАО «РусГидро» — «Каскад Верхневолжских ГЭС».

Судя по данным официального сайта «РусГидро», уровень воды в Рыбинском водохранилище приближен к так называемому нормальному подпорному уровню — это максимальное значение для водохранилища. В этих условиях ГЭС работает в режиме сработки водохранилища — то есть понижает его уровень, чтобы оно могло принять весенний паводок.

«Очевидно, что самым необходимым условием для максимально грамотного планирования работы гидроузлов в сложных погодных условиях является наличие точного и долгосрочного гидрометеорологического прогноза. Это станет возможным, когда областные гидрометеостанции будут оборудованы высокоточным метеорологическими комплексами», — сообщили в филиале «РусГидро».

Из данных «РуГидро» можно сделать вывод, что большой сброс воды и вызванное этим течение совпали с ледоставом. Образовавшиеся льдины начали скапливаться на отмелях в районе поворотов Волги от Туношны до Некрасовского, а затем и образовывать заторы, и-за которых началось подтопление.