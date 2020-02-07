Новосибирск, 7 февраля, 2020, 11:32 — ИА Регнум. Темпы работ по строительству новой ледовой арены в городе Новосибирске идут по графику, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области проконтролировал финальный этап по установке свай на строительстве ледовой арены

На площадке строительства ледового дворца установлена тысячная свая. Их установку планируют завершить в течение месяца. Сегодня, 7 февраля, губернатор Андрей Травников провёл выездное совещание на месте строительства многофункциональой ледовой арены по ул. Немировича-Данченко.

Андрей Травников «Те организационные вопросы, которые необходимо было решить во втором полугодии 2019 года, были своевременно решены и с точки зрения завоза инертных материалов (полностью была использована навигация), и с точки зрения привлечения подрядчиков на большой объём работ по устройству свайного поля. Темпы работ, набранные в декабре-январе, позволили к сегодняшнему дню выполнить две трети объёма работ по сваям. Согласно графику, в течение ближайших 30 дней работы по сваям должны быть завершены. Всего их будет установлено более полутора тысяч, диаметром 600 миллиметров и глубиной до 41 метра. Параллельно в феврале должны начаться бетонные работы — подрядчик приступает к устройству серьёзного фундамента под сооружением. В течение лета мы будем наблюдать, как это сооружение «растёт» из земли — будут монтироваться металлоконструкции, часть помещений к концу года даже подведут под кровлю. Здесь проводится большой комплекс взаимоувязанных строительных работ, в которых задействованы разные заказчики, несколько министерств, мэрия Новосибирска. Очень важно синхронизировать работы и по строительству улично-дорожной сети, по коммунальным сетям, по станции метрополитена, со стартом работ по 4-му мосту. Завоз материалов, строительство дорог выполняются с учётом большого комплекса работ по 4-му мосту».

Круглосуточно бурение осуществляют 11 установок. Установлено уже 66% от общего количества свай. В середине марта будет забита последняя — 1 510 свая.

«Подобного свайного основания в Сибирском федеральном округе не делал ещё никто, — подчеркнул министр строительства региона Иван Шмидт. — Основная проблематика этого участка — в том, что на небольшом участке земли мы решаем большое количество задач — и станция метро, и ливневая канализация, транспортная инфраструктура и пешеходные переходы и многое другое. Без контроля это оставаться не может. На этом объекте контроль осуществляет не только министерство строительства и департаменты, но и Ростехнадзор. Мы испытываем каждую сваю даже больше, чем это необходимо, и перестраховываемся в полтора-два раза. У нас фиксированный срок ввода — 2022 год, мы в июле-августе 2022 года должны уже провести тестовые соревнования. Финансирование сбалансировано, поэтому главное для нас — жёсткие сроки».

Работы развёрнуты по всем объектам, которые будут введены в эксплуатацию вместе с ледовой ареной, в том числе производственные работы на дорогах, на самой площадке, также подготовлена проектная документация и экспертиза по строительству станции метро «Спортивная», заключён контракт на строительно-монтажные работы по очистным сооружениям.

Строительство ледовой арены ведётся под контролем правительства региона — в начале года было создано ГКУ «Арена», которое занимается обеспечением строительства.