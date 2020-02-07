Ярославль, 7 февраля, 2020, 11:11 — ИА Регнум. В Ярославле вода в Волге поднялась за ночь на 76 сантиметров. Об этом сообщает официальный сайт управления МЧС по региону. Уровень воды в Волге на 7 утра составил в Ярославле 87,9 метров по Балтийской системе.

Вода подходит к мосту через Которосль в Ярославле

При этом превышена неблагоприятная отметка (86 метров), вода вплотную подошла к опасной отметке (88 метров) — до на утро оставалось лишь 10 сантиметров.

«По состоянию на 08.00 07.02.2020 остается подтоплено 337 приусадебных участков с надворными постройками (без постоянного проживания людей), а также 1 участок дорожного полотна в садовом некоммерческом товариществе и 1 участок Волжской набережной, из них. В целях нормализации гидрологической обстановки с 31.01.2020 органы управления и силы Главного управления МЧС России по Ярославской области переведены в режим функционирования «Повышенная готовность», — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

В МЧС готовятся к возможной эвакуации жителей.

«Проверена готовность 67 пунктов временного размещения на территории трех муниципальных районов предназначенных для использования при ухудшении гидрологической обстановки общей вместимостью 51 637 человек», — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Власти региона сообщили о том, что уровень сбросов Рыбинского гидроузла уменьшен, однако это может и не повлиять на ситуацию. Паводок вызван ледяными заторами на Волге.