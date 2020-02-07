Барнаул, 7 февраля, 2020, 10:44 — ИА Регнум. После непродолжительной оттепели и снежного затишья в Алтайский край возвращаются снегопады и сильный ветер. Оперативное предупреждение о надвигающейся непогоде передали сегодня, 7 февраля, алтайские спасатели со ссылкой на синоптиков.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Непогода в Алтайском крае

Так, днем 8 и ночью 9 февраля сила ветра в регионе составит 15−20 м/с с порывами до 25 м/с. В северных и западных районах возможен мокрый снег, дождь, гололёдные явления. На дорогах гололедица.

Во второй половине дня 9 и 10 февраля Алтай накроет мокрым снегом с дождём, переходящим в снег (местами сильный), будут наблюдаться гололедные явления, отложение мокрого снега, метели, усиление ветра по югу до 18 м/с.

«На дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Похолодание», — предупреждают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Напомним, снегопады в Алтайском крае с небольшими перерывами идут уже почти месяц и стали причиной серьёзных нареканий к работе коммунальщиков и властей. ИА REGNUM ведёт трансляцию «Алтай уходит под снег».

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