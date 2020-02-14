В европейской части России в феврале наконец-то наступила настоящая зима: выпал снег и установилась морозная погода. В некоторых регионах страны похолодало впервые за всю зиму. По прогнозам синоптиков, мощное арктическое вторжение ожидается на юге России. А на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке уже борются с последствиями снегопадов. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз. Иван Шилов ИА REGNUM

10:11 07.02.2020 Ранее снегопады обрушились на Урал. Об этом: Свердловскую область заваливает снегом

10:12 07.02.2020 А в Челябинске и вовсе прошёл дождь. Его сменили снегопады. Подробно: Челябинск накрыл зимний дождь

10:12 07.02.2020 Экстренная информация Гидрометцентра РФ: 7 февраля на юге Таймырского муниципального района Красноярского края сохранится очень сильный юго-восточный ветер, порывы 25−27 м/с.

10:13 07.02.2020 Неблагоприятный прогноз Гидрометцентра РФ и по Краснодарскому краю: до вечера 7 февраля в предгорьях и низких горах Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

10:14 07.02.2020 Чиновники традиционно отчитались о принятых после снегопада мерах. Подробности: Улицы Екатеринбурга посыпали рекордным количеством противогололёдной смеси

10:17 07.02.2020 Движение по Военно-Грузинской дороге закрыто утром 7 февраля. Решение было принято из-за ухудшения погоды и невозможности обеспечить безопасный проезд. Читайте также: Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за непогоды

10:24 07.02.2020 Залесовский р-н, село Видоново. Алтайский край. Февраль 2020 года. vk.com/barneos22

10:28 07.02.2020 Московский аэропорт «Внуково» замело утром 7 февраля. Вылеты были закрыты из-за прохождения снежного бурана.

10:30 07.02.2020 Аэропорт «Внуково». Москва. Фото: Чичилимов Владимир ИА Красная Весна

10:32 07.02.2020 В Сочи на выходных ожидаются заморозки. Как сообщает администрация города, в субботу, 8 февраля, на территории курорта возможен мокрый, местами сильный снег. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 17 м/с и гололедицу на дорогах. Ночью температура воздуха опустится до — 5 градусов, днём столбик термометра может показывать от 0 до +5. В предгорных и горных районах Сочи в тёмное время суток заморозки достигнут от — 4 до — 9 градусов. В воскресенье, 9 февраля, также ожидаются осадки в виде снега и сильный ветер. В прибрежной зоне температура воздуха днём будет составлять от 0 до +5, ночью от — 2 до — 7 градусов. В горах похолодает до — 14 градусов.

10:34 07.02.2020 В ночь на пятницу, 7 февраля, в Ленинградской области температура воздуха опускалась до — 12 градусов, местами до — 20 градусов. Отрицательная температура сохранится и в течение всего дня, однако будет немного «теплее», в основном в районе −3…−8 градусов, однако местами ртутный столбик термометра будет опускаться до — 11 градусов. Подробности: В Ленобласти впервые за сезон похолодало до — 20 градусов

10:36 07.02.2020 Ростовская область, Новочеркасск, 7 февраля 2020 года. Фото: Анастасия Шубина ИА REGNUM

10:38 07.02.2020 В Новосибирской области возбудили уголовное дело в связи с гибелью пожилого мужчины из-за упавшего на него с крыши снега. Установлено, что 84-летний мужчина чистил снег у подъезда дома, когда на него с крыши дома сошла снежная масса. От полученных повреждений пожилой мужчина умер на месте. Читайте также: В Новосибирской области упавшим с крыши снегом убило мужчину

10:39 07.02.2020 В Чувашии в ближайшие два дня должен решиться вопрос, будет ли в республике «хотя бы 20-градусный мороз, или эта зима станет очередным наглядным проявлением глобального потепления», считает автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов. В этом году минимальная температура воздуха составила — 17 градусов.

10:40 07.02.2020 Управляющие компании Новосибирска предупредили жильцов об опасностях из-за оттепели ИА REGNUM

10:45 07.02.2020 В Хабаровском крае в посёлке Высокогорный в Ванинском районе река затопила дворы и дома. Мороз сковал льдом воду, и люди оказались заблокированы в своих домах: выйти из домов, пройти по дворам и улицам невозможно. Читайте также: В посёлке Хабаровского края люди заблокированы в обледеневших домах

10:45 07.02.2020 После непродолжительной оттепели и снежного затишья в Алтайский край возвращаются снегопады и сильный ветер. Оперативное предупреждение о надвигающейся непогоде передали сегодня, 7 февраля, алтайские спасатели со ссылкой на синоптиков. Непогода в Алтайском крае. Фото ГУ МЧС по региону. Подробности в материале: Бураны возвращаются на Алтай

10:46 07.02.2020 Чувашию замело и «подморозило»: 6 января, температура воздуха опустилась ниже минуса 10 градусов.

10:57 07.02.2020 8−9 февраля в Чувашии установится малооблачная погода без осадков со слабым ветром. С учётом арктической воздушной массы, по ночам воздух может остывать до −20…−25 градусов, днем ожидается −10…−15 градусов. Но данное похолодание, по прогнозам, будет кратковременным. Об этом: В Чувашии ненадолго похолодает

11:00 07.02.2020 Ростовская область, Новочеркасск, 7 февраля 2020 года. Фото: Анастасия Шубина ИА REGNUM

11:05 07.02.2020 В Ростовской области продлили штормовое предупреждение в связи с обильными осадками. Согласно прогнозу синоптиков, на Дону продолжит идти дождь, мокрый снег. Также метеорологи предупредили о сильном налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Подробнее: В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за снега

11:07 07.02.2020 Международный аэропорт Ростова-на-Дону возобновил работу в штатном режиме. Ранее «Платов» был закрыт из-за плохих погодных условий. Несколько авиаперевозчиков отменили рейсы. В настоящее время, согласно онлайн-табло, работа воздушной гавани возобновлена. Подробнее: Ростовский аэропорт «Платов» возобновил работу

11:07 07.02.2020 В Ростовской области сняты ограничения движения автотранспорта по трассе М-4 «Дон». Однако часть других автодорог по-прежнему закрыта. Читайте также: В Ростовской области пустили транспорт по трассе М-4 «Дон»

11:09 07.02.2020 Экстренные службы Ростова-на-Дону оказались готовы к ухудшению погодных условий. Как сообщили ИА REGNUM в городском управлении по делам ГО и ЧС, коммунального коллапса удалось избежать. Также по теме: В Ростове-на-Дону коммунального коллапса не случилось — спасатели

11:23 07.02.2020 В Томске 6 февраля зафиксировано два случая падения снега с кровель зданий на людей. Читайте также: Снег с крыш дважды за день упал на людей в Томске

11:24 07.02.2020 В столице Томской области — городе Томске — коммунальные службы устраняют последствия снегопада. 7 февраля «ТомскСАХ» усилило посыпку и разметание снега с улиц и тротуаров. Читайте также: В Томске устраняют последствия снегопада

11:46 07.02.2020 Ростовская область, Новочеркасск. 7 февраля 2020 года. Фото: Анастасия Шубина ИА REGNUM

11:58 07.02.2020 Новосибирское управление СКР РФ предупредило новосибирцев об опасности падения с крыш зданий глыб льда, снега и сосулек, «которые могут причинить человеку тяжкие телесные повреждения вплоть до летального исхода». «Обращаем внимание на то, что в случае серьёзного травмирования или гибели человека в результате падения льда или снега с крыши к уголовной ответственности привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции, и руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности», — подчеркнули в ведомстве. Подробности в материале: Следователи напомнили УК об ответственности за падение снега и льда с крыш

12:20 07.02.2020 В Кемеровской области, по прогнозам синоптиков, ночью 8 февраля ожидаются снег, метели, днём усиление ветра при порывах до 18−23 м/с, мокрый снег и дождь, местами гололедные явления. Региональное управление МЧС РФ обратилось к жителям региона с просьбой соблюдать меры предосторожности при ухудшении погоды. Подробности в материале: Кузбассовцев предупредили о о мокром снеге и дожде

12:25 07.02.2020 Массовые аварийные отключения электроснабжения происходят в Дагестане с утра 7 февраля из-за непогоды: сильного ветра до 28 м/с и дождей со снегом. Без света остались почти 85 тыс. человек. В зоне отключения оказались 249 сёл 12 районов республики. Читайте подробнее: Непогода оставила без света почти 250 сёл Дагестана

12:26 07.02.2020 В Ростовской области энергетики восстановили электроснабжение во всех населённых пунктах, пострадавших от удара стихии. «В дома всех потребителей Ростовской области, энергоснабжение которых нарушилось в результате неблагоприятных погодных условий, вернулся свет. Несколько сотен донских энергетиков работали непрерывно на протяжении всего дня», — сообщили в пресс-службе ростовского филиала «Россети Юг». Подробнее: В Ростовской области восстановили электроснабжение

12:28 07.02.2020 Канатные дороги и трассы закрыли на Эльбрусе 7 февраля из-за погодных условий. Сильный ветер, снегопад и плохая видимость делают небезопасным катание по горнолыжным склонам, сообщается на сайте АО «Курорт Эльбрус». Межу тем в пресс-службе МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщили, что до 18:00 7 февраля в горах республики выше 1,5 тыс. метров лавиноопасно. Объявлено экстренное предупреждение. Подробности в материале: На Эльбрусе закрыли лыжные трассы из-за ветра и снегопада

12:41 07.02.2020 В Томской области и в Томске днём 8 февраля и сутки 9 февраля ожидается снег, местами сильный, днём — мокрый снег с дождём. Читайте также: Томичей предупредили о сильном снеге

12:41 07.02.2020 Температура воздуха и осадки по Московской области. meteoinfo.ru

12:45 07.02.2020 На юге Европейской России сложные погодные условия. meteoinfo.ru

12:53 07.02.2020 В Ростовской области снято ограничение движения транспорта на трассах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 7 февраля. Вместе с тем на Дону продолжает действовать штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Читайте также: В Ростовской области сняты ограничения на трассах

12:58 07.02.2020 На юге Европейской России сложные погодные условия. meteoinfo.ru

13:04 07.02.2020 В Ростове-на-Дону коммунальщики продолжают ликвидировать последствия разгула стихии. К уборке снежных заносов и наледи привлечено более 170 единиц спецтехники. Подробности в материале: В Ростове-на-Дону снежные заносы и наледь убирают почти 200 машин

13:13 07.02.2020 Томск. 07.02.2020 . Фото с веб-камеры

13:40 07.02.2020 В Великом Новгороде зима 2019−2020 года проходит практически без снега. Первый нормальный зимний снегопад случился только 28 января, затем всё растаяло. Новый снегопад порадовал город только 5 февраля. Власти отчитываются, что только 8% территорий убираются нормально. Об этом: Только 8% Великого Новгорода нормально убрали от первого снега

13:50 07.02.2020 «И везёт же вам ‑ и снега море. У нас там, где я живу, почти не осталось снега. А вот тут пониже, рядом ‑ и снега много», — сказал при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко. Встреча лидеров двух государств проходит сегодня, 7 февраля. Напомним, что в Сочи в выходные ожидается похолодание.

14:18 07.02.2020 Часть российской делегации опаздывает на переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи из-за непогоды. Самолёт не смог приземлиться в аэропорту Сочи, борт развернули в Минеральные Воды. Утром вылет на два часа задержался в Москве — из-за снежного бурана в аэропорту «Внуково».

14:21 07.02.2020 В Минеральных Водах «погода не лучше», сообщает телеграм-канал «Пул №3». На видео видно, что в аэропорту идёт дождь.

14:22 07.02.2020 Аномально тёплая погода придёт в Хакасию. Об этом сообщили в мэрии Абакана, ссылаясь на информацию Хакасского ЦГМС. По прогнозам синоптиков, с 7 по 11 февраля в Хакасии ожидается аномально тёплая погода. Местами столбики термометров поднимутся до +5 градусов. Подробности в материале: Хакасию накроет аномальное тепло

14:31 07.02.2020 Работы по наведению порядка и ликвидации последствий непогоды в Ростове-на-Дону. rostov-gorod.ru

14:37 07.02.2020 В югорском Нефтеюганске женщина получила травму при падении на неё снега. СКР ведёт проверку. Об этом: В Югре глыба снега травмировала женщину

15:14 07.02.2020 В Липецке ночью с 6 на 7 февраля на улицы города для обработки от гололёда вышла 41 единица спецтехники. Днём на обработку улиц вышла 61 машина. За сутки на дороги высыпали 75 тонн соли и более 570 тонн смеси песка и соли. Особенно тщательно обрабатывают потенциально опасные участки: спуски, повороты, остановки, а также прилегающие к социальным учреждениям территории. Читайте подробнее: В Липецке с гололедом борются более 60 машин

16:44 07.02.2020 Работы по наведению порядка и ликвидации последствий непогоды в Ростове-на-Дону. Фото: rostov-gorod.ru

17:49 07.02.2020 В Архангельске сегодня — 10 градусов. Фото: ИА REGNUM

17:58 07.02.2020 В Томске следствие проводит проверку информации о падении снега с крыши дома на подростка. Читайте также: В Томске на подростка рухнул снег с крыши дома

18:34 07.02.2020 Уборка снега с крыш домов. Фото: barnaul.org

15:48 08.02.2020 По прогнозу ставропольского Гидрометцентра, в ближайшие два дня температура в крае начнет резко снижаться. В ночь на 9 февраля в Ставрополе ртутный столбик термометра покажет −11… −13 градусов. Выпадет снег. Днем будет немного теплее — до 8 градусов ниже нуля. В крае погода будет суровее — до 15 градусов мороза в ночь на 9 февраля. И до 17 градусов мороза в ночь на 10 февраля.

15:50 08.02.2020 В ближайшие дни в Волгограде и области будут властвовать настоящие февральские морозы. Как сообщает «Гисметео», уже 8 февраля ночью столбик термометра опустился до показателя — 12 градусов. Днем температура воздуха — около −5… −7 градусов и останется такой ближайшие несколько дней.

15:50 08.02.2020 9 февраля в Брянской области местами возможен мокрый снег. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер будет дуть западный со скоростью до 11 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до — 10ºC. Днём воздух прогреется до 1 градуса тепла.

15:51 08.02.2020 Самая морозная ночь с начала зимы зафиксирована метеорологами в Москве. Об этом 8 февраля сообщили журналистам в метеобюро города. Подробнее: В Москве пережили самую холодную ночь с начала зимы

16:03 08.02.2020 Резкое похолодание до — 28 градусов ожидается в Татарии. Об этом 8 февраля сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона. Подробности в материале: В Татарии ожидается резкое и сильное похолодание

20:18 08.02.2020 9 февраля синоптики обещают жителям Саратовской области сильный мороз. Как отметили в региональном Гидрометцентре, столбик термометра опустится до — 26 градусов.

20:20 08.02.2020

20:22 08.02.2020 По данным гидрометеобюро Новороссийска, во второй половине ночи и утром 9 февраля по району Анапа-Джубга ожидается мороз −5…−9 градусов, местами на дорогах гололедица, снежный накат.

20:24 08.02.2020 В два дня большую часть Башкирии накроет циклон, который принесет снежные заносы и усилит осадки в виде мокрого снега. В ночь на 9 февраля будет сильное похолодание. Температура воздуха может понизиться до — 17… — 22 градусов. При прояснениях мороз может усилиться до — 27 градусов. Днем воздух прогреется до −9…−14 градусов.

20:25 08.02.2020 9 февраля синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют понижение температуры. Нетипичный для февраля ливневый снег и плюсовая температура сменятся настоящими сибирскими морозами, характерными для Омской области. 9 февраля температура воздуха днем до −5…−10 градусов, местами до — 15 градусов, ночью ожидается −7…−12 градусов, при прояснении столбик термометра опустится до −16…−21 градуса. Возможны небольшой снег, гололед.

07:07 09.02.2020 В Москве 9 февраля ожидается до — 2 °C. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

07:19 09.02.2020 Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от 0 °C до — 2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр. В Москве ожидается переменная облачность, вероятна гололедица. На территории Москвы и Московской области продлено действие «желтого» уровня погодной опасности из-за гололеда. Подробности в материале: Гидрометцентр РФ: в Москве 19 января днём ожидается до — 2 °С

08:56 09.02.2020 Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, в связи с низкими температурами на частной заправочной станции, поставляющей газомоторное топливо для городских автобусов, вышло из строя оборудование. В настоящее время ведутся работы по его запуску.

08:58 09.02.2020 После плюсовых температур в Красноярск придут ночные морозы, сообщают синоптики Гисметео. 10 февраля в городе будет так же тепло, как и на выходных. Днем ожидается +3 градуса и обильный снег с дождем. Однако уже ночью температура опустится до — 9 градусов, образуется гололед. 11 февраля днем будет до — 12 градусов, а ночью еще сильнее похолодает — до — 19 градусов. Местами незначительный снег.

07:17 10.02.2020 Как действовать во время сильной метели. 23.mchs.gov.ru

07:33 10.02.2020 Барнаул сегодняшней ночью, 10 февраля, вновь накрыло мощным снегопадом. В связи с этим мэрия краевой столицы проинформировала: на уборку дорог от снега вышли 80 единиц техники. 18 комбинированных дорожных машин, оборудованных передними отвалами и щетками, работают на прометании проезжей части от снега. На фото из канала barnaulwhiner. Так выглядела площадка перед зданием Правительства Алтайского края 9 февраля 2020 года.

08:06 10.02.2020 Штормовой ветер не прошёл без последствий в Хакасии. В регионе подсчитывается ущерб от непогоды. В выходные дни (8−9 февраля) было нарушено электроснабжение в нескольких районах. Частично повреждены кровли крыш в Ширинском районе. Пострадавших нет, подчеркнули в правительстве региона. Читайте подробнее: В Хакасии подсчитывают ущерб от штормового ветра

08:26 10.02.2020 За прошедшие выходные дни в Кузбассе произошло два случая схода снега с крыш, пострадали люди, сообщает в региональном управлении СКР. Так, 8 февраля в больницу города Мыски с различными травмами были госпитализированы 68-летняя женщина и 15-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Уголовное дело возбуждено и после схода снега в Таштагольском районе. 8 февраля, по предварительным данным, рабочие убирали снег с кровли кафе, огородив центральную часть перед зданием сигнальной лентой. Однако снег упал правее — на торговую палатку, где в это время находились люди. С травмами различной степени тяжести за помощью к врачам обратились две женщины — 42 и 28 лет. Об этом: В Кузбассе из-за обрушения снега пострадали четыре человека

09:03 10.02.2020 Хабаровск. 07.02.2020 . Фото с веб-камеры

10:27 10.02.2020 Жителей Красноярска предупредили об ухудшении погоды. Как сообщили в мэрии, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС, 10 февраля в городе ожидается сильный снег. Также прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья. Читайте также: На Красноярск надвигается непогода

11:11 10.02.2020 Проводится проверка по факту гибели мужчины, упавшего с крыши дома в Томске во время уборки снега с кровли. Об этом сообщили 10 февраля в следственном управлении СКР по Томской области. По предварительным данным, вечером 9 февраля мужчина убирал снег с крыши дома на ул. Красноармейской. Он упал с кровли и скончался на месте. Читайте также: В Томске насмерть разбился чистивший снег на крыше мужчина

11:16 10.02.2020 В Псковской области сегодня, 10 февраля, в течение дня ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15−20 метров в секунду. Ветер уже наносит урон городским объектам — в частности, повалил памятный знак рядом с церковью Косьмы и Дамиана, свидетельствующий о том, что этот храм входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Подробности в материале: Ураганный ветер обрушился на Псков

11:21 10.02.2020 В Новгородской области на сегодня, 10 февраля, объявлено штормовое предупреждение: местами по области ожидается усиление юго-западного и южного ветра. Согласно прогнозу, порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду. Читайте подробнее: В Новгородской области готовятся к ураганному ветру

12:16 10.02.2020 Уборка снега с крыш домов. barnaul.org

12:41 10.02.2020 В Пскове ураганный ветер обрушил фасад здания на улице Коммунальной, где находится магазин одной из федеральных сетей. Информации о пострадавших пока не поступало. Подробности в материале: Ураган в Пскове обрушил фасад здания

12:57 10.02.2020 По прогнозу Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и днём 11 февраля местами по Воронежской области и Воронежу ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Читайте подробнее: Воронежские спасатели предупредили о сильном ветре

14:10 10.02.2020 11 февраля ночью в южных районах Красноярского края местами ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах и деревьях, передаёт Среднесибирское УГМС.

15:23 10.02.2020 За минувшую неделю в Архангельске выпало 11 мм снега. На посыпку дорог ушло 259 тонн пескосоляной смеси и 49 тонн соли, cообщает городская администрация. Фото: arhcity.ru

15:51 10.02.2020 В Зауралье пришли февральские морозы. В предстоящие сутки в столице Зауралья температура воздуха ночью составит — 24.-26 °С, днём ожидается до — 14 °C. На дорогах местами гололедица, сообщает пресс-служба мэрии Кургана. Читайте также: В Курганскую область пришли морозы

16:02 10.02.2020 Ветер с сильными порывами и гололедица ждут жителей Республики Карелия во вторник, 11 февраля. Об этом сообщает Карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Читайте подробнее: Жителей Карелии предупреждают о гололедице и сильном ветре

16:12 10.02.2020 В Москву идут метель, мокрый снег и гололёд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по г. Москве. Сообщается, что с 20:00 10 февраля до 10:00 11 февраля в столице ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, гололёд и гололедица, ветер поднимется до 13−18 м/с. Об этом: В МЧС предупредили о надвигающейся на Москву метели

16:12 10.02.2020 Согласно ежедневному прогнозу «Северо-Западного УГМС», в ночь на вторник, 11 февраля, и в течение всего этого дня в Ленинградской области ожидается усиление ветра с порывами 15−18 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти. Читайте подробнее: Сильный ветер будет бушевать в Ленобласти до 13 февраля

16:15 10.02.2020 Санкт-Петербург. Дарья Драй ИА REGNUM

17:03 10.02.2020 В Новгородской области сохраняется штормовое предупреждение. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. Ожидается, что ночью 11 февраля порывы ветра могут достигать 15−17 м/с.

19:32 10.02.2020 11 февраля днем на юге Таймырского муниципального района местами ожидаются порывы южного ветра 15−18 м/с, ночью в горах южных районов Красноярского края ожидается сильный снег, в центральных и южных районах на дорогах сохранится сильная гололедица, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

22:52 10.02.2020 11−14 февраля в горных районах Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва лавиноопасно. С момента образования устойчивого снежного покрова и до полного его разрушения все горные районы Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва являются потенциально лавиноопасными, отмечает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

08:32 11.02.2020 Барнаул разукрасило мощным снегопадом. Фото ИА REGNUM.

08:33 11.02.2020 В Новосибирске выявлено более сотни нарушений правил благоустройства — из-за неочищенных от снега крыш и придомовых территорий. По данным мэрии города, с 31 января по 6 февраля 2020 года эксперты комитета муниципальной жилищной инспекции осмотрели 579 многоквартирных домов. Из них на 100 домах (17%) выявлено 104 нарушения. Основные нарушения — снежные навесы, льдообразования на крышах, содержание придомовых территорий. Читайте также: В Новосибирске проверили кровли на наличие снега: более сотни нарушений

08:34 11.02.2020 После плюсовых температур, которые радовали новосибирцев в выходные дни, в Новосибирск пришёл мороз. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодян ночью 11 февраля в городе произошло усиление мороза до — 25 °C, в пригороде до — 28 °C. Хотя ещё 9 февраля в Новосибирске было +1…+3 °С, в городе таял снег, на дорогах образовались лужи. Читайте также: В Новосибирске резко похолодало после оттепели

08:35 11.02.2020 Похолодание придёт на смену оттепели в Москве в выходные дни 15 и 16 февраля. Об этом сообщил 11 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, ночью в конце недели температура понизится до отрицательных значений: — 2 …-7 °С, днём также ожидается не выше нуля. Подробности в материале: В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве завершится оттепель

08:40 11.02.2020 На Урале после нескольких дней снежных заносов уже несколько дней радуются синему небу и солнцу.

08:42 11.02.2020 Но уже 12 февраля погода в Екатеринбурге может снова испортиться.

08:43 11.02.2020 По прогнозам синоптиков, диск солнца золотого покинет Средний Урал до 16 февраля.

08:49 11.02.2020 В Омске продолжается обработка дорог и пешеходных зон противогололёдными материалами. Как сообщили в мэрии города, неблагоприятные погодные условия, зафиксированные 8−9 февраля, привели к массовым гололёдным явлениям.

08:50 11.02.2020 На Омск 8−9 февраля обрушились осадки в виде дождя и снега, затем началось похолодание, спровоцировавшее образование льда на магистралях и в пешеходных зонах. Работы по ликвидации последствий резкого перепада температур велись 8 и 9 февраля. За эти дни было израсходовано 976,4 тонны противогололёдных материалов, в том числе 17,4 тонны биохимического реагента. Работы продолжаются в плановом режиме.

09:20 11.02.2020 Московским водителям нужно быть внимательными из-за обильного снегопада, заявили 11 февраля в ГИБДД Москвы. В автоинспекции отметили, что в Москве «началось обильное выпадение снега, которое сопровождается ветром». При этом на дорогах возможна гололедица и налипание снега. «ГИБДД Москвы обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными, также призываем пешеходов исключить спешку», — говорится в обращении. Подробности в материале: Госавтоинспекция обратилась к автомобилистам Москвы из-за снегопада

09:27 11.02.2020 В Москве в течение дня ожидается ветреная погода с влажным снегопадом. Об этом сообщает центр «Фобос». "Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится атмосферным фронтом окклюзии, связанным с североатлантическим циклоном», — говорится в прогнозе. Читайте подробнее: Синоптики предупреждают о ветре с влажным снегопадом в Москве

09:53 11.02.2020 В Петербурге в середине февраля мокро и сыро.

10:09 11.02.2020 Жителей Ростова-на-Дону спасатели предупредили об опасности сосулек. В ближайшее время столбики уличных термометров будут подниматься до 0 градусов и выше. При этом ночи будут морозными, что приведёт к образованию сосулек. Горожан призывают к осторожности и рекомендуют «не передвигаться близко к стенам зданий и под балконами». Читайте также: Спасатели предупредили ростовчан об опасных сосульках

11:31 11.02.2020 С 11 февраля в Алтайском крае ожидают резкое похолодание. В ночь на 12 февраля в районах региона ожидаются морозы до — 29 °C. При этом днём будет значительно теплее — в среднем — 15 °C. Морозная погода продержится в регионе до конца недели. Снежные кружева в Барнауле. Фото ИА REGNUM.

11:58 11.02.2020 Погода в феврале удивила жителей Кемеровской области — в первые дни произошло резкое похолодание, а потом такое же резкое потепление. По данным синоптиков, в Новокузнецке и вовсе был установлен температурный рекорд. «В ночь на 9 февраля на городской метеостанции температура воздуха поднялась до +9 °C, — сообщает телеканал ТВН. — До этого абсолютный максимум на эту дату был в 2016 году. Тогда термометры показали почти +8 °C. А самым холодным считается февраль 1969 года, тогда температура опускалась до минус 42 °C». Читайте также: Температурный рекорд установлен в Кемеровской области

12:43 11.02.2020 В Курске в ночь на 11 февраля последствия снегопада ликвидировала 41 единица спецтехники. Машины убирали снег, а также обрабатывали дороги противогололёдными материалами. Больше всего внимания при обработке уделили улицам, по которым ходит общественный транспорт. Читайте подробнее: В Курске на борьбу со снегопадом вышло более 40 машин

13:02 11.02.2020 В экстренные службы Ростова-на-Дону около 6:00 мск поступило сообщение о том, что с козырька основного входа в здание школы № 43 (Октябрьский район) свисает снежная масса, возможно падение на детей. Прибывшие на вызов спасатели очистили кровлю от наледи. Подробнее: В Ростове-на-Дону снежная глыба едва не упала на детей

13:24 11.02.2020 Дорожные службы Ленинградской области переведены в режим повышенной готовности из-за прогноза об усилении ветра до 18 м/с и резком ухудшении погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба областного комитета дорожного хозяйства. Подробности в материале: В Ленобласти ожидается усиление ветра, дорожные службы наготове

13:45 11.02.2020 Движение по зимнику Нарьян-Мар — Усинск временно остановлено — на трассе идут работы по устранению последствий сильного снегопада. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Ненецкого АО, на зимнике работает 16 единиц техники: 3 бульдозера, 4 трактора, фронтальный погрузчик и 7 автоцистерн, дежурит полноприводный внедорожник. Ведутся работы по разбивке и разглаживанию снежной бровки и проливке снежных перемётов. Читайте также: Снегопад блокировал движение на дороге Нарьян-Мар — Усинск

15:39 11.02.2020 Ростов-на-Дону. 11.02.2020 . Фото с веб-камеры

16:07 11.02.2020 Сход снежных лавин вероятен в горах Дагестана 11 и 12 февраля. Объявлено экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике. «Внимание, МЧС предупреждает! В период с 18:00 11 февраля по 18:00 12 февраля 2020 года в горах Республики Дагестан свыше 1,5 тыс. метров лавиноопасно», — сказано в сообщении. Об этом: Экстренное предупреждение объявили в Дагестане из-за вероятного схода лавин

16:30 11.02.2020 В Крыму около 50 населённых пунктов остались без электричества из-за усилившегося ветра, сообщает телеканал «Россия 24».

17:02 11.02.2020 Феодосия. Скриншот с веб-камеры

17:13 11.02.2020 Почти 50 населённых пунктов Крыма остались обесточены из-за непогоды. «Сильный ветер с мокрым снегом и дождем стали причиной аварийных отключений в электрических сетях республики. Частично нарушалось электроснабжение 47 населенных пунктов», — уточнили в Крымэнерго. Читайте подробнее: В Крыму сильный ветер обесточил около полусотни городов и сёл

17:42 11.02.2020 Гидрометцентр России прогнозирует ухудшение погоды на юге России. 12−13 февраля в Ростовской области ожидаются сильные осадки: снег, мокрый снег, метель, снежные заносы. При этом видимость в осадках и метели снизится до 1−2 км, временами до 500 метров. В отдельных районах возможны налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах гололедица, усилится юго-западный и западный ветер с порывами до 21 метра в секунду.

17:50 11.02.2020 По информации Краснодарского ЦГМС — филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», на территории края, в том числе в Краснодаре и на Черноморском побережье с 20:00 до 22:00 11 февраля ожидается усиление сильного южного и юго-западного ветра с порывами до 20−25 м/с. С 00:00 до 03:00, а также до вечера 12 февраля ветер будет ещё сильнее — с порывами до 23−28 м/с. Подробности в материале: Жителей Краснодарского края предупредили об урагане

18:15 11.02.2020 На 12 февраля штормовое предупреждение объявлено в Крыму: там сильные осадки (в горах очень сильные осадки), гололёдно-изморозевые отложения, ветер до 25 м/с, сообщает Гидрометцентр РФ.

19:12 11.02.2020 Экстренное предупреждение по сильному ветру от МЧС Краснодарского края. 23.mchs.gov.ru

19:37 11.02.2020 Спасатели предупредили об очередном ухудшении погодных условий в Ростове-на-Дону. В течение двух дней — с 12 по 14 февраля — в областном центре будут лить дожди, переходящие в мокрый снег. Также ожидается усиление ветра до 21 метра в секунду. В связи с образованием наледи и гололедицей на дорогах не исключён рост числа ДТП. Об этом: Ростову-на-Дону угрожают дождь и ураганный ветер

19:41 11.02.2020 В районе феодосийского посёлка Приморский в Крыму произошло подтопление автомобильной дороги из-за шторма. Читайте подробнее: Шторм утопил автомобильную дорогу возле крымского посёлка

20:02 11.02.2020 В Ялте готовятся к шторму. yalta.rk.gov.ru

21:12 11.02.2020 В Крыму продолжают восстановительные работы на повреждённых непогодой линиях электропередачи. По данным Крымэнерго, возобновления подачи электроэнергии в дома ожидают пять населённых пунктов Ленинского района, а также жители Симферополя и Феодосии — всего около 3,5 тыс. человек. «Энергетики прилагают максимум усилий для скорейшей подачи электричества в дома крымчан, однако непогода может стать причиной новых повреждений ЛЭП, в Республике Крым вновь объявлено штормовое предупреждение», — говорится в сообщении энергокомпании.

22:00 11.02.2020 МЧС России опубликовало оперативный прогноз возможных ЧС на 12 февраля 2020 года, который обусловлен прохождением по территории РФ двух циклонов, антициклона и действием атмосферных фронтов. Серьёзных чрезвычайных ситуаций министерство не прогнозирует, однако предупреждает о сильном порывистом ветре на Дальнем Востоке РФ, метелях на Таймыре, порывистом ветре и гололедице на Северо-Западе РФ и в Костромской области, а также ураганных ветрах на территории горных районов Ингушетии, Чечни и Кабардино-Балкарии.

22:22 11.02.2020 В Новороссийске штормит Сергей Купин

01:05 12.02.2020 В Ростовской области в связи с ухудшением погодных условий повысится уровень воды в реке Дон и Таганрогском заливе. У Азова и Таганрога уровни воды приблизятся к неблагоприятным отметкам. Ветер в Ростовской области стихнет 13 февраля. Читайте также: Уровень воды в реке Дон и Таганрогском заливе достигнет опасных отметок

05:45 12.02.2020 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поставил главам территорий задачу — усилить контроль за уборкой снега из-за продолжающихся перепадов температур. Чиновники должны лично проверять очистку кровель, улиц и тротуаров. «Из-за сюрпризов погоды участился сход снега и наледи с крыш. Только за выходные произошли два случая, где пострадали люди. Два человека в Мысках и два в Шерегеше», — прокомментировал губернатор. Читайте также: Чиновникам Кубасса поручено лично контролировать уборку снега с улиц и крыш

07:47 12.02.2020 Москва. 11.02.2020 . Фото с веб-камеры

08:56 12.02.2020 В Ростовской области из-за плохих погодных условий закрыта часть трассы М-4 «Дон». Из-за метели и плохой видимости движение пассажирского транспорта ограничено на участке от 931 км до 1038 км (Каменск — Новочеркасск). Читайте также: Из-за метели остановлено движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

09:37 12.02.2020 По данным Среднесибирского УГМС, 13 февраля на юге Таймырского муниципального района (Красноярский край) сохранится очень сильный южный ветер, порывы 15 — 20 м/с, местами 22−27 м/с, метель.

10:16 12.02.2020 13 февраля в центральных и южных районах Красноярского края на дорогах сохранится гололедица, сообщает Среднесибирское УГМС.

11:31 12.02.2020 Водителей Ростовской области из-за метели призвали воздержаться от поездок на дальние расстояния. Спасатели уточняют, что плохие погодные условия сохранятся на Дону до 13 февраля. В настоящее время за состоянием и пропускным режимом трасс в Ростовской области специалисты следят в онлайн-режиме. Читайте подробнее: МЧС из-за метели призывает ростовских автомобилистов отказаться от поездок

11:31 12.02.2020 Омск. 11.02.2020 . Фото с веб-камеры

11:36 12.02.2020 В январе 2020 года на дорогах Республики Алтай получили травмы 18 человек. Как сообщилив пресс-службе региональной прокуратуры, причинами происшествий стали не очищенные от снега и наледи тротуары и дороги. Читайте также: 18 травмированных: жители Алтая продолжают страдать из-за неубранного снега

11:45 12.02.2020 В Новосибирске продолжается режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества снега, заявил сегодня, 12 февраля, мэр города Анатолий Локоть во время отчёта перед депутатами о своей работе за 2019 год. По его словам, на вывоз снега уже начали тратить средства, заложенные на последующие месяцы. «Может не хватить своих средств, поэтому обратился к правительству региона, чтобы получить дополнительные 40 млн рублей», — сказал Локоть. Читайте также: Мэр Новосибирска попросил у областных властей ещё 40 млн на уборку снега

12:09 12.02.2020 Спасатели Ростовской области в случае ухудшения погодных условий готовы развернуть на трассах пункты обогрева. Однако в настоящее время в этом нет необходимости, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ. Подробности в материале: В Ростовской области спасатели готовы развернуть пункты обогрева на трассах

13:03 12.02.2020 13−14 февраля в горных районах Красноярского края, республик Хакасия и Тува лавиноопасно. С момента образования устойчивого снежного покрова и до полного его разрушения все горные районы Красноярского края, республик Хакасия и Тува являются потенциально лавиноопасными, уточнили в Среднесибирском УГМС.

13:58 12.02.2020 В Ростовской области на участке трассы М-4 «Дон» снято ограничение на движение пассажирского транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 12 февраля. Читайте подробнее: В Ростовской области снято ограничение движения автобусов по М-4 «Дон»

14:05 12.02.2020 В Омске проходит средник по борьбе с гололёдом. Как сообщили 12 февраля в мэрии, решение о его проведении приняли на оперативном штабе. Всего в уборке ледяных образований в столице Омской области принимают участие около 700 рабочих. Читайте также: Омск борется с гололёдом

14:26 12.02.2020 В Липецке вторые сутки продолжается снегопад. В ночь на 12 февраля улицы чистили 75 единиц спецтехники. На обработку дорог за сутки ушло почти 780 тонн пескосоляной смеси и 145 тонн соли. Дворы и прилегающие к жилым домам территории от снега чистят около 500 дворников. Согласно прогнозам синоптиков, снежная ветреная погода сохранится в Липецке ещё три дня. Подробности в материале: Снегопад в Липецке: улицы чистят 500 человек

15:05 12.02.2020 В Ростове-на-Дону к расчистке дорог и тротуаров от снега и наледи привлечено более 170 единиц техники и почти 400 дворников. Коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности. Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону к уборке улиц привлекли несколько сотен дворников

16:13 12.02.2020 Гололед. Дарья Драй © ИА REGNUM

16:49 12.02.2020 Жителей Волгограда предупредили о надвигающихся осадках в виде снега, мокрого снега и дождя. Кроме этого, в регионе ожидается морозная погода.

18:55 12.02.2020 В Туле 13 февраля потеплеет до +2 градусов, однако ожидаются осадки в виде мокрого снега.

20:31 12.02.2020 Начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян заявил, что инспекторы будут держать на особом контроле соблюдение требований по содержанию строительных площадок, а также очистку путей прохода рабочих и строительных конструкций от снега и наледи.

21:27 12.02.2020 Прогноз аномалии средней температуры по России на 13.02.2020 г. Цитата Meteoinfo.ru

22:18 12.02.2020 Владивостокские синоптики дали прогноз на выходные. По словам специалистам, рано утром 16 февраля в городе начнёт идти снег, который завершится к вечеру 17 февраля.

04:55 13.02.2020 Крупнейшие междугородние трассы Хабаровского края — «Хабаровск — Находка» и «Хабаровск — Лидога — Ванино» — закрыты из-за гололёда. Об этом: Из-за гололёда в Хабаровском крае закрыты крупнейшие междугородние трассы

05:23 13.02.2020 В Благовещенске Амурской области зафиксирован первый метеорекорд 2020 года. Но синоптики прогнозируют резкое изменение погодных условий в регионе в ближайшее время. Подробности в материале: Первый метеорекорд 2020 года зафиксирован в Приамурье

09:24 13.02.2020 Новосибирские дорожники за минувшие сутки вывезли с улиц города более 25 тыс. кубометров снега. С начала зимы с муниципальных дорог вывезено более 1 300 000 кубометров снега. Для работ была привлечена 101 единица дополнительной самосвальной техники. Всего сегодня, 13 февраля, в уборке снега задействовано 560 единиц техники. Ранее мэр Новосибирска попросил у областных властей ещё 40 млн на уборку снега. В городе по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества снега. Читайте также: Мэрия Новосибирска отчиталась о 1,3 млн кубометров вывезенного снега

09:45 13.02.2020 В Омске предприятия, не соблюдавшие требования по уборке снега, оштрафованы на 11 млн рублей. Читайте также: Снег разорил омские предприятия на 11 млн рублей

10:15 13.02.2020 Рейды по очистке Омска от снега и льда проходят в ежедневном режиме, сообщили 13 февраля в мэрии города. 12 февраля такой рейд прошёл в Советском округе Омска: обследовано более 50 зданий. Специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства проверили, насколько качественно управляющие компании чистят крыши домов и дворы от снега и наледи. Выявлены многочисленные нарушения. Читайте также: В Омске проходят «снежные» рейды

10:27 13.02.2020 Сильный снегопад прошёл в Воронеже — в результате утро автомобилисты встретили в пробках. Об этом: Воронеж замело снегом: автомобилисты встали в пробках

10:29 13.02.2020 На всей территории европейской части России в первый месяц весны температура воздуха будет в пределах климатической нормы. Такой прогноз сделала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Читайте также: Гидрометцентр сделал прогноз погоды в России на март

10:31 13.02.2020 Прогноз аномалии средней температуры по России на 13.03.2020 . Цитата Meteoinfo.ru

11:03 13.02.2020 В горах Северного Кавказа в предстоящие три дня ожидается высокий риск схода лавин. О лавиноопасности в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана 13 февраля предупредили синоптики Гидрометцентра РФ. До конца дня 15 февраля также ожидается высокая вероятность схода лавин в Ингушетии и Чечне. Читайте также: Синоптики предупредили об угрозе схода лавин в горах Северного Кавказа

13:01 13.02.2020 Уже к выходным в Москве синоптики обещают погоду с большими прояснениями. Как заявила главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова, ожидается, что в субботу, 15 февраля, появится солнышко. При этом метеоролог подчеркнула, что температурные аномалии в Москве сохраняются. «Температура практически во все дни февраля идёт выше климатической нормы», — уточнила специалист. Читайте также: Москвичам пообещали плюсовую температуру в выходные

13:10 13.02.2020 Температура воздуха в марте в Красноярском крае может опуститься до — 30 °C. Читайте также: Красноярцев в марте ждут крепкие морозы

13:19 13.02.2020 Жители Ростова-на-Дону недовольны уборкой тротуаров после снегопада. «Так у нас в городе борются с гололёдом. То есть никак. Наледь ничем не посыпана, скользим как под катку. Пенсионерам или женщинам на каблуках прямая дорога в травматологию. Поскользнёшься и покатишься прямо под колёса автобуса»,— пишут горожане в социальных сетях. Подробнее по теме: Ростовчане пожаловались на гололёд

14:49 13.02.2020 В Ростовской области сотни единиц техники вывели на трассы для уборки снега и наледи. Читайте также: В Ростовской области расчистили заснеженные и обледеневшие трассы

14:50 13.02.2020 Уборка снега в Ростове-на Дону. Rostov-gorod.ru

16:53 13.02.2020 В поселке Усть-Цильма в Коми под тяжестью снега обвалилась кровля многоквартирного дома. Никто из жильцов не пострадал. Читайте подробнее: В Коми крыша жилого дома обвалилась под тяжестью снега

04:44 14.02.2020 В ночь с 16 на 17 февраля в Приморье, по информации Примгидромета, ожидается сильный снег. Читайте также: На Приморье надвигается снежный циклон: службы в повышенной готовности

07:15 14.02.2020 Оперативные службы Приморья готовятся к непогоде. primorsky.ru

07:54 14.02.2020 14 февраля в Мурманской области ожидается сильная гололедица, сообщает Гидрометцентр России в ежедневном бюллетене опасных и неблагоприятных явлений погоды.

08:02 14.02.2020 14 февраля на севере Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края ожидаются снег, метель, ветер до 23 м/с. В Алтайском крае — сильная гололедица.

08:39 14.02.2020 В Омске проходят рейды по очистке города от снега и льда. омск. рф

09:29 14.02.2020 Настоящая зима в Северную столицу так и не пришла. Температура в городе по-прежнему держится выше нуля, снежного покрова нет. Об этом: Петербургская погода пошла на прояснение

10:00 14.02.2020 В Коми из-за снега произошло обрушение крыши дома. Цитата vk.com сообщества «Жесть Коми»

10:38 14.02.2020 Гидрометцентр России сообщил о температурных рекордах первой половины февраля 2020 года. 2 февраля в Санкт-Петербурге температура повысилась до +5,7°C, предыдущий рекорд +4,5°C отмечался в 1993 году. В Пскове 2 февраля 2020 года температура была самой высокой за весь период метеонаблюдений: + 6,6°C (+6,5°C в 1993 г.). 4 февраля температурный рекорд был зафиксирован в Коми: в Сыктывкаре максимальная температура достигла 0,7°C, предыдущий раз было 0,6°C в 2016 году.

11:03 14.02.2020 Фонтан на фоне здания администрации города Омска. Фото: Анна Рыжкова ИА Красная Весна

11:37 14.02.2020 Жителям алтайского райцентра Топчиха, где после мощных снегопадов до сих пор не расчищены многие улицы и не решена «мусорная проблема», невероятно «повезло» с главой. Судя по цитатам со страницы главы Топчихинского сельсовета Натальи Красковой, на которых видны время и дата публикаций, она буквально «поселилась», но не на работе, а в социальной сети «Одноклассники» (ОК). А снежную проблему начальница решила «лайком» объявления о вывозе снега. Местные депутаты от КПРФ написали обращение к краевым властям и намерены добиться возврата прямых выборов главы муниципалитета. Читайте также: Глава утопающего в сугробах алтайского села «поселилась» в «Одноклассниках»

12:14 14.02.2020 Уборка снега в Ростове-на Дону. rostov-gorod.ru

14:05 14.02.2020 После мощных снегопадов и небольших морозов в Алтайский край идёт оттепель. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на данные Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 и 16 февраля, погода крае будет умеренно морозной и без осадков, а днём, 16 февраля, по южным районам края воздух прогреется до +3 градусов Цельсия. Местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Об этом: На Алтай надвигается оттепель

14:27 14.02.2020 Уборка снега на улицах в Ростове-на Дону. rostov-gorod.ru