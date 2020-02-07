Вашингтон, 7 февраля, 2020, 09:58 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания Volkswagen представила на автомобильной выставке в Чикаго рестайлинговую версию кроссовера Atlas, который в России известен под именем Teramont. Об этом сообщает портал Autoblog.

Autoblog Обновленный Teramont

Семиместный кроссовер получился весьма похожим на кросс-купе Atlas Cross Sport. Теперь у новинки широкая решетка радиатора с тремя яркими планками и острыми на вид фарами со светодиодными вставками. Модернизированные бамперы делают Atlas 2021 почти на три дюйма длиннее, чем модель 2020 года.

Интерьер обновленного Atlas также не остался без внимания специалистов немецкой компании. Базовый дизайн сохранился, но был дополнен новым рулевым колесом, дополнительной контрастной строчкой и другими технологиями. Каждая модель, за исключением варианта S начальной конфигурации, теперь оснащена 8-дюймовым сенсорным экраном, который установлен на информационно-развлекательной системе Volkswagen Car-Net следующего поколения.

Силовая установка авто осталась прежней.

Напомним, Volkswagen Atlas оснащается в стандартной комплектации 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, мощность которого составляет 235 л. с. Кроме того, есть версия с 3,6-литровым V6, производительность которого составляет 276 л. с.

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