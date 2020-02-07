Ярославль, 7 февраля, 2020, 09:59 — ИА Регнум. В Ярославской области реконструкцию и ремонт дороги Климовское — Ананьино — Волково не успели завершить в предусмотренные контрактом сроки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали местные жители. Их слова подтверждаются данными портала госзакупок.

Ремонт дороги Климовское-Ананьино-Волково

Дорогу должны были сделать в 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и программе «Устойчивое развитие сельских территорий». При этом нацпроект предусматривал ремонт нескольких участков на сумму 5,2 млн рублей. Работы нужно было завершить до 5 сентября 2019 года. По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» выделялось 177 млн. Контракт предусматривал завершение работ 26 ноября, а затем был продлен до 27 декабря.

Ремонт дороги Климовское-Ананьино-Волково

По факту работы продолжаются в феврале. При этом оба контракта не были выполнены полностью. Из 5,2 млн рублей по БКАД освоено лишь 2,5 млн, после чего контракт был расторгнут по соглашению сторон, невыполненные работы — исключены.

История с реконструкцией еще печальнее. Из 177 млн рублей, по данным карточки контракта на сайте госзакупок, работы выполнены лишь на 69 млн рублей. Затянувшийся ремонт доставляет массу неудобств жителям. Это и пробки из-за организации реверсивного движения, и грязь на дороге и около нее, и ямы, и перебои с автобусами.

Ремонт дороги Климовское-Ананьино-Волково

Жители окрестных деревень испытывают трудности с доставкой детей в школу. На эту проблему обращала внимание даже уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова. Дети вынуждены были идти в школу по проезжей части. В ходе реконструкции планировалось построить тротуар от деревни Любашино до Ананьино (где находится школа), который решил бы эту проблему. Но тротуар до сих пор не готов.

Оба контракта выиграла компания «Ярдормост», принадлежащая правительству Ярославской области. По контракту на реконструкцию дороги, судя по всему, причиной срыва сроков стал поздно проведенный аукцион. Работы торговали в августе, выполнить такой объем работ за такое время вряд ли возможно. А вот контракт на ремонт был заключен еще весной.

На автодороге не сделан асфальт на ряде участков, водоотводы, перепускные трубы, столбы освещения, тротуар. Жители деревень пишут жалобы и обращения в различные инстанции.