Вашингтон, 7 февраля, 2020, 09:43 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Toyota показала на чикагском автосалоне пикапы Tacoma, Tundra и вседорожник Sequoia в специальном издании Nightshade Editions (переводится как «Ночная тень»). Об этом сообщается на сайте Autoblog.

Autoblog Пикапы Tacoma, Tundra и внедорожник Sequoia в специальном издании Nightshade Editions

Помимо особого чёрного цвета представленные модели имеют отделку салона из затемненного хрома.

Это не первые авто марки, получившие пакет Nightshade Editions. Ранее такое исполнение в комплектации SE стало доступно для моделей Corolla, Camry, 4Runner и Sienna.

Автопроизводители снабдили модели Tacoma, Tundra и Sequoia чёрными обтянутыми кожей сиденьями, затемнённой решёткой радиатора, чёрными дверными ручками и такого же цвета корпусами зеркал заднего вида.

Пикап Tacoma Nightshade Edition выделяется колёсными дисками из лёгкого сплава Dark Smoke размером 18 дюймов, чёрным выхлопным патрубком, противотуманными фарами в черном обрамлении и особой конструкцией вставки радиаторной решётки.

Пикап Tundra также имеет чёрные колёсные диски и выхлопные наконечники.

Вседорожник Sequoia от остальных моделей специздания отличают затемнённый хромированный значок «Sequoia», молдинги на кузове и прочие элементы.

Отмечается, что новый пакет доработок Nightshade Editions будет предлагаться с двумя оттенками: Midnight Black Metallic и Magnetic Grey Metallic. Кроме того, для пикапов будет доступен ещё и оттенок Windchill Pearl. В свою очередь пикап Tundra дополнительно получает доступ к оттенку Super White, а кузов вседорожника Sequoia может быть выкрашен в цвет Blizzard Pearl.

Напомним, из-за коронавируса нового типа работа заводов японского автоконцерна Toyota на территории КНР приостановлена. Не будут работать предприятия бренда в Тянцзине и Гуанчжоу.

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