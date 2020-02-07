В США Toyota представила три модели со стайлинг-пакетом Nightshade Edition
Вашингтон, 7 февраля, 2020, 09:43 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Toyota показала на чикагском автосалоне пикапы Tacoma, Tundra и вседорожник Sequoia в специальном издании Nightshade Editions (переводится как «Ночная тень»). Об этом сообщается на сайте Autoblog.
Помимо особого чёрного цвета представленные модели имеют отделку салона из затемненного хрома.
Это не первые авто марки, получившие пакет Nightshade Editions. Ранее такое исполнение в комплектации SE стало доступно для моделей Corolla, Camry, 4Runner и Sienna.
Автопроизводители снабдили модели Tacoma, Tundra и Sequoia чёрными обтянутыми кожей сиденьями, затемнённой решёткой радиатора, чёрными дверными ручками и такого же цвета корпусами зеркал заднего вида.
Пикап Tacoma Nightshade Edition выделяется колёсными дисками из лёгкого сплава Dark Smoke размером 18 дюймов, чёрным выхлопным патрубком, противотуманными фарами в черном обрамлении и особой конструкцией вставки радиаторной решётки.
Пикап Tundra также имеет чёрные колёсные диски и выхлопные наконечники.
Вседорожник Sequoia от остальных моделей специздания отличают затемнённый хромированный значок «Sequoia», молдинги на кузове и прочие элементы.
Отмечается, что новый пакет доработок Nightshade Editions будет предлагаться с двумя оттенками: Midnight Black Metallic и Magnetic Grey Metallic. Кроме того, для пикапов будет доступен ещё и оттенок Windchill Pearl. В свою очередь пикап Tundra дополнительно получает доступ к оттенку Super White, а кузов вседорожника Sequoia может быть выкрашен в цвет Blizzard Pearl.
Напомним, из-за коронавируса нового типа работа заводов японского автоконцерна Toyota на территории КНР приостановлена. Не будут работать предприятия бренда в Тянцзине и Гуанчжоу.
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