7 февраля в Сочи пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Главы государств намерены обсудить широкий спектр вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества. Одна из тем — интеграционные процессы в рамках Союзного государства. Сам Лукашенко назвал предстоящую встречу «моментом истины». Все новости об этом — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

07:09 07.02.2020 Перед тем как отправиться в Сочи на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание по ситуации в белорусском топливно-энергетическом комплексе в условиях серьезных разногласий с Россией по поставкам энергоносителей. Подробности: Перед поездкой к Путину Лукашенко пытался преодолеть негатив в экономике

07:13 07.02.2020 Белорусский лидер прилетел в Сочи вечером 6 февраля.

07:15 07.02.2020 Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов отметил, что Лукашенко прибыл «в кардигане и без галстука». https://twitter.com/dimsmirnov175/status/1225446004146790400

07:17 07.02.2020 Напомним, что ранее Лукашенко заявил о наступлении некоего «момента истины» для разговора с российским лидером. Дело в том, что в конце 2019 года в отношениях Москвы и Минска назрел определенный кризис — был актуализирован вопрос о дальнейшем углублении интеграции двух государств. Стороны составили дорожные карты углубления интеграции, однако согласовать до конца их не смогли — Минск отчаянно не хочет реального углубления интеграции и надеется, что отделается декоративными решениями, Москва же нацелилась на реальную интеграцию. Читайте об этом: Лукашенко прилетел к Путину в Сочи обсуждать отношения России и Белоруссии

07:32 07.02.2020 «Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, — некий момент истины наступил», — приводит слова ЛукашенкоБелТА.

07:37 07.02.2020 Прибытие в аэропорт города Сочи. president.gov.by

07:51 07.02.2020 В ходе предстоящих в Сочи переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенкопланируется затронуть ряд актуальных тем двусторонних отношений. Об этом: В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Лукашенко

08:01 07.02.2020 Александр Лукашенко прибыл в аэропорт города Сочи. president.gov.by

08:32 07.02.2020 Накануне визита президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в январе нарушила свои обязательства по поставкам нефти в республику. Об этом: Лукашенко обвинил РФ в нарушении обязательств по поставкам нефти

09:08 07.02.2020 Российская официальная делегация не может вылететь из Москвы на переговоры с Александром Лукашенко. Аэропорт Внуково закрыт из-за снегопада, сообщает телеграм-канал «Вы слушали маяк».

09:23 07.02.2020 Цитата телеграм-канала t. me/youlistenedmayak

09:49 07.02.2020 Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин встречаются достаточно часто как в двустороннем формате, так и на интеграционных площадках, а при необходимости созваниваются для обсуждения текущих вопросов. «В последнее же время медийный интерес к переговорам глав государств особенно вырос в связи с возникшими проблемами в сотрудничестве», — отмечает БелТА.

10:48 07.02.2020 «Нет уверенности в том, что Лукашенко всерьёз готов к разговору. Однако если на этот раз он ничего не добьётся, в следующем подобном визите уже не будет вовсе никакой необходимости. Во всяком случае, убедить Путина ещё раз поговорить ни о чём будет невероятно сложно». Об этом — автор ИА REGNUMАлександр Халдей в публикации «С чем Лукашенко едет к Путину: поговорить ни о чем?».

11:27 07.02.2020 Предыдущая встреча президентов России и Белоруссии состоялась 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета.

12:04 07.02.2020 Встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко. Санкт-Петербург. 20.12.2019 . kremlin.ru

12:27 07.02.2020 Встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко. Санкт-Петербург. 20.12.2019 . kremlin.ru

12:44 07.02.2020 На текущий момент согласовано 24 «дорожные карты» по интеграции из 31, сообщает РБК со ссылкой на два собственных источника, знакомых с ходом переговоров. В числе несогласованных — «дорожные карты» по энергетике, таможенным вопросам, общему налогообложению и прослеживаемости импортных товаров, а также по созданию наднациональных органов, единой валюты и единого эмиссионного центра.

12:55 07.02.2020 «Мы намерены и дальше укреплять всестороннее сотрудничество с Россией. Но это не значит, что мы должны зацикливаться только на одном направлении», — заявил 6 февраля в Софии министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Читайте об этом: МИД Белоруссии не будет «зацикливаться» на сотрудничестве с Россией

12:57 07.02.2020 В Сочи началась встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

13:01 07.02.2020 Главы России и Белоруссии проводят встречу в сочинской Красной Поляне в доме приемов официальных делегаций «Лаура», сообщаетБелТА.

13:02 07.02.2020 Переговоры начались в формате один на один. Затем к главам государств присоединятся члены официальных делегаций.

13:06 07.02.2020 Часть российской делегации и журналисты кремлёвского пула вылетели из Москвы в Сочи с двухчасовой задержкой, сообщает ТАСС. На борту самолёта, в частности, находятся вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич. Напомним, вылет был отложен из-за снежного бурана в московском аэропорту «Внуково».

13:27 07.02.2020 Президент России Владимир Путин вышел на крыльцо встречать главу белорусского государства в красной куртке с вышитым гербом Российской Федерации и надписью «Путин В. В.». Александр Лукашенко вышел из автомобиля в деловом костюме, сообщает БелТА.

13:28 07.02.2020 Встреча проходит в формате рабочего завтрака, сообщает агентство БелТА. Главам государств подали еду и напитки.

13:31 07.02.2020 «И везёт же вам ‑ и снега море. У нас там, где я живу, почти не осталось снега. А вот тут пониже, рядом ‑ и снега много», — сказал при встрече Александр Лукашенко. Агентство БелТА уточняет, что Лукашенко разместился на территории санатория «Беларусь» в Красной Поляне.

13:42 07.02.2020 В Сочи начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Подробности в материале: В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

13:43 07.02.2020 Горы. Красная Поляна Alexxx1979

13:44 07.02.2020 Александр Лукашенко по прибытии в Сочи вечером 6 февраля. president.gov.by

13:51 07.02.2020 Встреча лидеров России и Белоруссии началась тет-а-тет в формате делового завтрака.

13:52 07.02.2020 Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи. 07.02.2020 . president.gov.by

14:00 07.02.2020 Белорусская делегация увидела тайный смысл в том, что переговоры Путина и Лукашенко проходят в отеле, который принадлежит Газпрому, сообщает телеграм-канал «Вы слушали маяк».

14:01 07.02.2020 Grand Hotel Polyana Александр Вайнер

14:02 07.02.2020 Президент России Владимир Путин во время рабочего завтрака в Сочи предложил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко «кашку на воде». Об этом 7 февраля сообщает агентство БелТА. Подробности в материале: Путин предложил Лукашенко «кашку на воде» на завтраке в Сочи

14:02 07.02.2020 «Кашку с утра ели?» — поинтересовался Владимир Путин. «Не на воде же», — ответил Лукашенко. «Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится», — настаивал президент России. Читайте также: «Кашку с утра ели?»: Путин принимает Лукашенко в Сочи

14:06 07.02.2020 Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи. 07.02.2020 . kremlin.ru

14:08 07.02.2020 Путин и Лукашенко встречаются в Красной Поляне без журналистов «кремлёвского пула» и министров — их вылет задержался в Москве на два часа из-за снежного бурана в аэропорту «Внуково». Однако фотограф Кремля успел к началу переговоров, отмечают телеграм-каналы.

14:10 07.02.2020 Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи. 07.02.2020 . kremlin.ru

14:14 07.02.2020 Агентство БелТА: в кулуарах появилась информация о том, что часть российской делегации так и не смогла прибыть в Сочи из-за сложных погодных условий. Борт отправили в аэропорт Минеральных Вод.

14:15 07.02.2020 Задержка вылета российской правительственной делегации в Сочи не повлияла на ход переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил 7 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что опоздание части делегации РФ к началу переговоров является не очень хорошим обстоятельством. Но на рабочий процесс президентов инцидент никак не повлияет, заверил представитель Кремля. Читайте также: Задержка самолета не отразилась на переговорах Путина и Лукашенко — Песков

14:29 07.02.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко по прибытии в Сочи. kremlin.ru

14:55 07.02.2020 Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин приступили к переговорам в расширенном формате.

15:35 07.02.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявил, что лидеры двух государств дошли «до глубины седых времен» в переговорах один на один. Подробности в материале: «Дошли до глубины седых времен»: Лукашенко о переговорах с Путиным в Сочи

16:24 07.02.2020 Перед началом переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко отведали каши. Кадры с приёма пищи двумя лидерами были показаны в эфире телеканала «Россия 24».

16:42 07.02.2020 Александр Лукашенко и Владимир Путин перед началом переговоров в расширенном формате. 07.02.2020 г. Фото: president.gov.by

17:09 07.02.2020 Российская делегация прибыла в Красную Поляну и присоединилась к переговорам двух лидеров. В состав делегации входят пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.

17:11 07.02.2020 Из Москвы в Сочи прибыла делегация российских чиновников, которые примут участие в российско-белорусских переговорах в расширенном составе. Вылет самолёта из Москвы был задержан в связи с непогодой. На переговоры прибыли помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак, замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич (в прошлом году — спецпредставитель президента и посол в Белоруссии) и другие члены российской делегации. До этого Владимир Путин и Александр Лукашенко провели рабочий завтрак и почти два часа наедине обсуждали «вопросы, представляющие взаимный интерес».

17:37 07.02.2020 Владимир Путин и Александр Лукашенко решили сделать перерыв в переговорах и сыграть в хоккей. Как сообщается, оба лидера вышли на лёд в составе одной команды.

18:33 07.02.2020 Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в товарищеском хоккейном матче. 07.02.2020 г. Фото: kremlin.ru

19:03 07.02.2020 Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко продолжатся в резиденции российского лидера в расширенном составе.

19:40 07.02.2020 Первое серьезное разногласие на российско-белорусской встрече в Сочи: белорусская сторона сообщила, что хоккейный матч закончился со счетом 13:4, Россия настаивает на счёте 9:2, сообщает телеграм-канал «Вы слушали маяк».

19:56 07.02.2020 Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в товарищеском хоккейном матче. 07.02.2020 г. Фото: kremlin.ru

20:45 07.02.2020 После перерыва на игру в хоккей Владимир Путин и Александр Лукашенко возобновили переговоры об интеграции в Союзном государстве и поставках российских углеводородов в Белоруссию. Сегодня, 7 февраля, они уже провели встречу наедине и теперь продолжат обсуждение непростых вопросов в составе делегаций. Об этом: Путин и Лукашенко возобновили переговоры об интеграции

21:27 07.02.2020 Telegram-канал «Пул №3» сообщил о завершении второго раунда российско-белорусских переговоров. Они продлились менее двух часов.

21:35 07.02.2020 Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что переговоры между российской и белорусской сторонами прошли в позитивном ключе. По его словам, удалось достичь договорённости о сохранении условий поставок газа на территорию Белоруссии на уровне 2019 года. «Поставки нефти в Белоруссию продолжатся на коммерческих условиях, мы не сможем предоставить скидок», — сказал Козак.

21:36 07.02.2020 Второй раунд российско-белорусских переговоров на высшем уровне прошел в весьма позитивном ключе — Козак. Читайте также: Козак оценил второй раунд российско-белорусских переговоров позитивно

21:42 07.02.2020 Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что поставки российской нефти в Белоруссию продолжатся на полностью коммерческих условиях, и Москва не будет давать Минску никаких скидок. Читайте также: Россия будет поставлять нефть в Белоруссию на коммерческой основе — Козак

22:01 07.02.2020 Российская Федерация сохранит в 2020 году условия поставки газа в Белоруссию такими же, как они были в 2019 году — Козак. Читайте также: Россия будет поставлять газ в Белоруссию на прежних условиях — Козак

22:04 07.02.2020 Российско-белорусские переговоры в Сочи. 07.02.2020 г. Фото: president.gov.by

22:09 07.02.2020 Российская Федерация не может предоставить Белоруссии какие-либо скидки на нефть, так как это бы означало введение в РФ государственного регулирования нефтяной отрасли. Читайте также: Россия не будет менять регулирование нефтянки в угоду Минску — Козак

22:13 07.02.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко уехал из Сочи без заявления для прессы.

22:14 07.02.2020 Лукашенко не стал общаться с прессой по итогам двухдневных переговоров с Путиным. Подробности в материале: Лукашенко не стал общаться с прессой по итогам переговоров с Путиным

14:43 08.02.2020 «Российский и белорусский нефтяной рынок един: на тех же условиях, на каких продается нефть на российском рынке, на тех же она продается и на белорусском рынке», — напомнил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Подробности: Козак: российская нефть пойдёт в Белоруссию коммерчески, без скидок

14:44 08.02.2020 Российско-белорусские переговоры в Сочи. 07.02.2020 . kremlin.ru

14:45 08.02.2020 Состоявшиеся 7 февраля сочинские переговоры завершились для Александра Лукашенко полным фиаско: ни дешёвой нефти, ни газа «как для Смоленской области», ни прочего желаемого он в Минск не привезёт. Подробности: Сочинское фиаско Лукашенко: «кашка на воде» вместо дешёвой нефти