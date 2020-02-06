, 21:41 — REGNUM Город Старая Русса в Новгородской области может претендовать на статус центра русской философской школы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе новгородского сенатора Сергея Фабричного, об этом он заявил в ходе обсуждения стратегии продвижения нового бренда «Старая Русса — город Достоевского».

«Никто в России ещё не заявлял об этом. Старая Русса готова и должна стать «местом силы» русского языка, городом русской философии и русской философской школы», — заявил Фабричный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сенатор также заявил, что Старую Руссу необходимо ассоциировать с именем Достоевского, который жил в городе и создал здесь один из своих самых известных романов «Братья Карамазовы».

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Напомним, с 2018 года в Старой Руссе открыт музей романа «Братья Карамазовы», а в доме, где жил писатель с 1876 года, находится дом-музей Фёдора Достоевского.

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