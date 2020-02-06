Пермь, 6 февраля, 2020, 20:10 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей активно обсуждают новость о назначении врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Среди характеристик — «хороший мужик», «молодой, амбициозный, перспективный», а среди опасений — «не был очередным временщиком и карьеристом».

Страница в instagram Дмитрия Махонина Экс-глава Прикамья Максим Решетников и врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин

По поводу смены губернаторов пользователи шутят — «круговорот пермяков», намекая на то, что Максим Решетников в свое время возглавил Пермский край, приехав из Москвы, и вновь вернулся в столицу с повышением, сейчас из Москвы приезжает новый назначенец, также с пермскими корнями — Дмитрий Махонин.

Напомним, 21 января Максим Решетников сложил досрочно губернаторские полномочия в связи с назначением на должность министра экономического развития России. Врио губернатора Прикамья 3 февраля стал Дмитрий Махонин, ранее возглавлявший управление контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России.