Ярославль, 6 февраля, 2020, 19:53 — ИА Регнум. Стройка поликлиники в Ярославле была остановлена из-за проблем со сваями. Сообщение об этом опубликовала мэрия Ярославля со ссылкой на замдиректора регионального департамента строительства Александра Черневского.

Yarregion.ru Эскиз новой поликлиники

«Во время производства работ по устройству фундамента динамические испытания не прошли более половины «контрольных» свай. В результате было решено скорректировать проект, правки согласовали с Минстроем», — сообщает мэрия Ярославля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, контракт с ГК «ЕКС», заключенный в июле 2019 года, был расторгнут в декабре «по соглашению сторон». Новые торги власти обещают начать в феврале 2020 года.

Объект возводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Первоначально планировалось, что поликлиника будет построена в 2021 году. Теперь, вероятно, срок сдвинется.