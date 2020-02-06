Жуковский район, Калужская область, 6 февраля, 2020, 20:26 — ИА Регнум. В Калужской области заключён под стражу 44-летний гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве в Жуковском районе в ноябре 2019 года. Об этом 6 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, 4 ноября 2019 года на территории старой фермы деревни Папино было обнаружено тело гражданина Узбекистана с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что мужчина был задушен. Следователи выяснили, что погибший подрабатывал на производстве тротуарной плитки вместе с земляком, который сразу после случившегося исчез.

Изучив обстоятельства совершения преступления, а также предшествующие и последующие события, следователи заподозрили пропавшего мужчину в причастности к убийству. В феврале 2020 года он был задержан на территории Московской области.