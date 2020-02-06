Москва, 6 февраля, 2020, 18:22 — ИА Регнум. В системе высшего образования одна «из наиболее острых проблем» касается прямого регионального финансирования проектов и программ, необходимых субъекту РФ. Об этом заявил губернатор Тамбовской области Александр Никитин на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, которое прошло под председательством президента Владимира Путина. Глава региона предложил решение проблемы, заручившись поддержкой главы государства, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политик.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

Расширенное заседание Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию прошло сегодня, 6 февраля, в Большом кремлёвском дворце. Главной темой обсуждения стала роль регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, определенных майским указом президента, а также реализации Стратегии научно-технологического развития государства.

Особое внимание было уделено системе высшего образования, где с докладом выступил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, возглавивший подгруппу по направлению «Высшее образование». Это направление в течение года обсуждали на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Образование и наука». Результат работы тамбовский губернатор представил президенту России Владимиру Путину.

Александр Никитин отметил, что на уровне регионов одна из наиболее острых проблем заключается в том, что затруднено прямое финансирование со стороны регионального бюджета проектов и программ, необходимых субъекту России. По мнению руководителя подгруппы, «в соответствии с нормами бюджетного кодекса необходимо проведение конкурсных процедур даже в том случае, если вуз стал победителем конкурсного отбора федерального уровня и необходимо обеспечить региональное софинансирование».

«Конкурсные процедуры проводятся также и в случае организации подготовки кадров, необходимых региону, — констатировал Александр Никитин, предложив отменить дублирование конкурсных процедур на региональном уровне.

Это предложение поддержал президент России Владимир Путин:

«Все правильно вы говорите, Александр Валерьевич».

Глава администрации Тамбовской области также отметил необходимость выравнивания нормативов затрат вузов разной подведомственности, готовящих одних и тех же специалистов. Он подчеркнул, что сегодня отраслевые вузы имеют более низкий норматив финансирования затрат по сравнению с вузами Минобрнауки.

Ещё один ключевой момент касался подготовки нового классификатора укрупненных групп направлений подготовки с учётом новых перспективных специальностей, которые будут востребованы в экономике в самое ближайшее время. Это позволит студентам выбирать направление подготовки, начиная с третьего года обучения, включая смежные профессии.

Как сообщало ИА REGNUM, на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию Владимир Путин поддержал снятие барьеров по финансированию вузов регионами. По его словам, «необходимо создать конкурентную, привлекательную для молодёжи и сильных преподавателей сеть региональных вузов и университетов». Президента напомнил, что «государство обозначило и реализует такой приоритет», но теперь «нужно снять и все барьеры, которые мешают самим регионам, бизнесу участвовать в решении этой задачи».

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