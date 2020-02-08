Минск, 8 февраля, 2020, 12:00 — ИА Регнум. Российская нефть долго поддерживала имидж белорусского благополучия, но в этом году в Белоруссию не пошла. Результат не заставил себя ждать, и теперь это страна находится на грани социального взрыва. О том, что может предпринять белорусское руководство, пока не стало слишком поздно, рассказывает редактор ИА REGNUMЮрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

По оценке экспертов, до конца февраля в Белоруссии нефтяные запасы могут закончиться, и два крупнейших белорусских нефтеперерабатывающих завода останутся в подвешенном положении. Надеяться на что-то кроме российских подачек официальный Минск разучился, это видно из того, что никакая другая область промышленности в Белоруссии так и не заработала.

Шантажировать Россию хулиганскими действиями по отношению к трубопроводам, проходящим по белорусской территории, теперь не получится: в мае текущего года Россия завершает договор с Польшей по транзиту газа. Что же касается нефти: российские порты спокойно примут тот объем, который когда-то шел по белорусской трубе. Всё, что остается в такой ситуации Минску, это прекращать насильственную белорусизацию своего населения и срочно возвращаться к обсуждению с Россией дальнейших шагов по созданию Союзного государства.

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Белоруссия накануне социального взрыва».