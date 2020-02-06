Калуга, 6 февраля, 2020, 20:39 — ИА Регнум. В Калуге министр культуры региона Павел Суслов 6 февраля посетил областную специальную библиотеку для слепых им. Николая Островского. Глава ведомства заявил, что в 2020 году в учреждениях культуры области будет продолжена работа по удовлетворению запросов особых категорий пользователей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru В Калуге министр культуры региона Павел Суслов посетил областную специальную библиотеку для слепых им. Николая Островского.

Директор библиотеки Мария Коновалова познакомила министра с работой специализированного оборудования, закупленного в рамках государственной программы «Доступная среда в Калужской области». В библиотеку для незрячих купили технику, программные продукты для мультимедийного представления, материалы для визуального ориентирования. Всё это позволит повысить комфортность рабочих мест читательской зоны, обеспечит безбарьерный доступ к ним пользователей c ограниченными возможностями.

«Здесь созданы условия, способствующие интеграции инвалидов в общество. Равные возможности доступа к культурным ценностям, в частности, к литературе, служат повышению взаимопонимания, самореализации, наполняют жизнь новыми впечатлениями», — сказал Павел Суслов.

Для повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры Калужской области в 2019 году было выделено 3,6 млн рублей, в том числе 600 тыс. рублей — библиотеке для слепых им. Николая Островского.