Киев, 8 февраля, 2020, 11:00 — ИА Регнум. Вопрос о децентрализации стал на постмайданной Украине тем золотым ключиком, которым что первый, что второй президенты открывали дверцу счастья. Мол, провернем децентрализацию и потом уже возьмемся за другие вопросы. Почему Европе стало невтерпёж ждать хотя бы начала этого процесса, и она, похоже, берет управление децентрализацией Украины в свои руки, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Раз уж украинские президенты кивают на децентрализацию как то, без чего нельзя ни с коррупцией справиться, ни бизнес приподнять, ни даже с Донбассом помириться, то Европа все годы как бы соглашалась терпеть. Терпеть и ждать того светлого момента, когда украинские власти придумают, как самим себя децентрализовать. Поскольку вопрос заключался в перенаправлении денежных потоков и изменении ответственности центральных и периферийных властей, то решаться он мог до бесконечности.

Но в этом году оказалось, что Совет Европы объявляет тендер на вакансии консультантов по данному вопросу. Пока что таких консультантов предполагается иметь всего лишь трех, но само появление этих вакансий говорит о многом. Совет Европы не столь уж недальновиден и понимает, что заявленная нормализация политических процессов на Украине откладывается надолго, а значит, и светлый для некоторых миг децентрализации приближается — только в виде распада страны. И если Украина не способна справиться самостоятельно, Европе придется управлять украинским распадом извне.

Читайте статью Александра Запольскиса «Распад Украины: Зеленский признал неизбежное».