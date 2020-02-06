Ростов, Ярославская область, 6 февраля, 2020, 17:28 — ИА Регнум. В Ростове Великом Ярославской области на котельной в систему теплоснабжения добавили пищевой краситель уранин зеленого цвета. Об этом сообщает официальный сайт администрации Ростовского района.

Pxhere.com Зеленая вода

Таким образом АО «Малая комплексная энергетика» борется с воровством теплоносителя жителями города. Дело в том, что некоторые жители используют воду для батарей в качестве горячей воды и при этом не платят за нее.

«Вещество добавляют в систему для обнаружения утечек и несанкционированных сливов теплоносителя, при этом несанкционированный разбор сокращается на 30 — 50%. Потребители прекращают использование в бытовых целях воды зеленоватого цвета; ранее не обнаруженные в сетях прорывы быстро локализуются по потекам зеленого цвета; дефекты теплообменников проявляются окрашиванием в зеленый цвет горячей воды», — сообщили в администрации Ростовского района.

Энергетики полагают, что жители побоятся мыться зеленой водой. Власти говорят, что в систему горячего водоснабжения окрашенная вода попасть не должна. Но не исключают такой возможности. В этом случае жителям советуют обращаться в управляющую компанию или к энергетикам.