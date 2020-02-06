«Метрострой» Петербурга не смог выиграть реконструкцию депо «Дачное»
Санкт-Петербург, 6 февраля, 2020, 16:46 — ИА Регнум. Петербургская компания «Метрострой» не сумела отсудить право на реконструкцию депо «Дачное» Петербургского метрополитена. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы.
«Метрострой» подавал иск к Федеральной антимонопольной службе, но его оставили без удовлетворения.
«Заявление ОАО «Метрострой» о признании недействительными решения и предписания Федеральной антимонопольной службы
«Метрострой» претендовал на реконструкцию депо «Дачное» в Петербурге за 4,4 млрд рублей, но напутал с документами, так что до конкурса его не допустили.
Тендер выиграла компания «Фортесс», тем не менее, ГУП «Петербургский метрополитен» контракт с ней не заключил, а «Метрострой» пожаловался на свой недопуск в ФАС. Антимонопольщики же встали на сторону компании «Фортесс», которая также требовала принудить городскую подземку заключить контракт.