Великий Новгород, 6 февраля, 2020, 16:24 — ИА Регнум. В Великом Новгороде в 2020 году не менее 40 человек из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей получат в этом году муниципальное жильё. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по жилищным вопросам администрации города, в это число не входят двое сирот, которые уже получили квартиры, приобретённые городом в конце 2019 года.

Управление по работе со СМИ администрации Великого Новгорода Великий Новгород. Дом на улице Большой Санкт-Петербургской, 99

Кроме того, город может купить и больше квартир, если, как и в 2019 году, удастся сэкономить на конкурсных процедурах.

В прошлом году на жильё для детей-сирот бюджету Великого Новгорода из средств федерального и областного бюджетов была предоставлена субвенция в размере 50,5 млн рублей и за счёт экономии на аукционах удалось приобрести на три квартиры больше, чем предполагалось ранее. В 2020 году городской бюджет рассчитывает получить субвенцию на сумму 54,8 млн рублей. Эти средства позволят обеспечить жилыми помещениями 41 человека по нормативам.

Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин отметил, что обеспечение детей-сирот жильём остаётся важным направлением работы городских властей, а те дети-сироты, которые вступают во взрослую жизнь, могут получить в Великом Новгороде временное неплохое жилье, пока им не будет куплена квартира.

В управлении по жилищным вопросам корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что по достижении 18 лет дети-сироты могут по личному заявлению получить комнату в 2−3-комнатной квартире из маневренного фонда Великого Новгорода — это квартиры в доме №99 по улице Большой Санкт-Петербургской.

Новостройка предназначалась для военных, получающих жильё по сертификатам, однако часть квартир оказалась невостребованной — они были переданы муниципалитету как целевое жилье для маневренного фонда для детей-сирот.

«Никому из детей-сирот не приходится ютиться в съёмном жилье», — отметили в администрации Великого Новгорода.

Всего в Великом Новгороде жильё необходимо предоставить 127 детям-сиротам, достигшим совершеннолетия. В 2019 в очередь встали 38 человек, в 2018 году — 62. В мэрии отметили, что в списке на получение квартир есть и те, которых приходится разыскивать: например, двое сирот встали в очередь на жильё ещё в 2012 году и с тех пор не выходят на связь.