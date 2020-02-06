Ярославль, 6 февраля, 2020, 16:34 — ИА Регнум. В Ярославле, несмотря на заверения властей, продолжает прибывать вода. Об этом жители из разных районов города сообщают корреспонденту ИА REGNUM. При этом в Костроме, которая находится ниже по течению Волги, паводок не наблюдается. Причиной зимнего наводнения стали ледяные заторы на Волге в районе Мининского острова в Некрасовском районе. Скопившийся лед образует ледяные торосы, которые увидел на месте корреспондент ИА REGNUM.

Ледяной затор на Волге

6 февраля вода затопила Тверицкую набережную на левом берегу. Затоплены дачи в Вакарево, пристань в Вакарево полностью ушла под воду.

Пристань в Вакарево

Дачи в Вакарево

Значительно подтоплена Волжская набережная. Нижний ярус полностью скрылся под водой вышедшей из берегов Волги. Жители уже пишут в социальных сетях, что летом нужно планировать ремонт набережной — вода подмоет плитку.

Ледовые заторы в районе Мининского острова образуются традиционно из-за изгиба реки и рельефа дна. Затор сужает проток воды, образуя естественную плотину. Взрывать лед в этом месте опасно из-за проходящего по дну магистрального газопровода.

Ледяной затор на Волге

В правительстве Ярославской области предлагают бороться с ледяными заторами сбросом воды на Горьковской ГЭС. Как сообщает официальный сайт правительства региона, комиссия по чрезвычайным ситуациям обратится в межрегиональную рабочую группу по регулированию режимов работы гидроузлов Волжско-Камского каскада.

Наводнение