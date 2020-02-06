Санкт-Петербург, 6 февраля, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Руководство Александринского театра в Петербурге и Волковского театра в Ярославле отказалось от идеи объединения двух учреждений. Об этом в четверг, 6 февраля, журналистам заявил художественный руководитель петербургского театра Валерий Фокин.

Дарья Драй ИА REGNUM Александринский театр

По его словам, объединение, которое было продиктовано желанием двух худруков и «вынашивалось в течение нескольких лет», не произойдет.

«Вопрос закрыт, хотя я убежден, оно было абсолютно правильным, целесообразным и перспективным, и вообще было много правильных мыслей. Город Ярославль оказался сугубо фанатически патриотичным», — заявил Фокин.

Об объединении Александринского театра в Петербурге с ярославским Театром драмы имени Волкова было объявлено 27 марта 2019 года. Однако инициативу жестко раскритиковали как представители ярославской общественности, так и власти Ярославской области.

Из-за давления общественного мнения от слияния театров было решено отказаться.