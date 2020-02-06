Пермь, 6 февраля, 2020, 15:39 — ИА Регнум. В Пермской художественной галерее откроются две выставки, посвященные 80-летию Союза художников России, об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Репин А.И. «Весна»

В состав реализуемого проекта вошли две экспозиции: «Художники Пермского края. Эпохи и поколения», «Урал: образы и мифы».

«Основная идея выставочного проекта — представить творческое наследие пермского Союза художников в ретроспективе, показать особенности художественной жизни Пермского края, роль творческого объединения художников в формировании культурной среды и имиджа региона», — отмечают в пресс-службе галереи.

Выставка начнет свою работу 20 февраля в 18:30 по местному времени. Главной идеей ее авторов стало стремление представить творческое наследие пермских художников в ретроспективе.