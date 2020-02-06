Балабаново, Калужская область, 6 февраля, 2020, 15:04 — ИА Регнум. В Калужской области задержан житель города Балабаново 1985 года рождения, подозреваемый в попытке сбыта наркотических средств, сообщили 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

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В ходе личного досмотра у подозреваемого изъяли порошкообразное вещество, которое оказалось амфетамином массой 40,46 грамма. Из незаконного оборота в общей сложности было изъято более 300 граммов запрещенных веществ. По версии оперативников, мужчина приобретал крупные партии наркотического средства в интернете. Хранил запрещенные вещества при себе до момента сбыта. Через некоторое время ему поступал так называемый «заказ». Приобретенные ранее вещества наркоторговец расфасовал в свертки и прятал в тайники. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемому инкриминируется совершение пяти эпизодов противоправной деятельности. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

В Калужской области в 2019 году было зафиксировано 1355 наркопреступлений. Из них 87% — это сбыт наркотиков. 20 преступлений удалось раскрыть, благодаря помощи неравнодушных граждан. К уголовной ответственности привлечено 339 человек. Из них 33 иностранца. Шесть человек задержано за содержание притонов. Полицейские пресекли деятельность 73 организованных преступных групп и изъяли из оборота более 110 килограммов наркотиков. ¾ — это синтетические наркотики. На втором месте — марихуана, далее — героин.