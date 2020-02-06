Ярославль, 6 февраля, 2020, 13:10 — ИА Регнум. Первая театральная труппа в истории России — Волковский театр в Ярославле — приступил к организации масштабного уличного фестиваля. По информации ТАСС, форум пройдет в июне и будет приурочен к юбилейному 270-му сезону.

Театр Волкова

Местом проведения фестиваля выбран Театральный бульвар, расположенный за зданием Театра драмы им. Ф. Волкова. Организаторы надеются на участие в смотре многих известных трупп страны.

28 июня Волковский театр представит премьеру — спектакль «Забыть Герострата» по пьесе Григория Горина. Постановку осуществил художественный руководитель Сергей Пускепалис.